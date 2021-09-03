Controversia por uso de cubrebocas en las escuelas de Florida

El uso de cubrebocas en las escuelas nuevamente se ha convertido en un tema controvertido en el estado de Florida, a medida que comienza un nuevo año escolar bajo la sombra de la COVID-19.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, se ha estado oponiendo al uso obligatorio de cubrebocas y ha prohibido a las escuelas establecer órdenes en torno al uso de los mismos, a pesar de que en su estado se registró un promedio de 11 muertes cada hora durante la semana pasada debido al COVID-19.

MASK MANDATE: Gov. Ron DeSantis (R-FL) is asked if he'd change course and support a mask mandate "if the data calls for it." pic.twitter.com/m8ccaMnUQj — Forbes (@Forbes) August 30, 2021

Mayor distrito escolar de Florida se opone a orden ejecutiva de DeSantis

Por seguridad de los estudiantes, algunos distritos escolares se han opuesto a la orden ejecutiva del gobernador, incluido el mayor distrito escolar del estado: el condado de Miami-Dade. El pasado 18 de agosto, el sistema escolar votó para aprobar un mandato que obliga el uso de cubrebocas, por lo que sus 360 mil estudiantes y profesores deberán usarlo mientras se encuentren en la escuela.

Alberto Carvalho, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade:

"No voy a ceder en eso. Mira, si eso viene con una amenaza de puesto o salario, es un pequeño precio a pagar para estar en el lado correcto de este asunto, y estoy contento con eso".

Florida Governor Ron DeSantis is withholding school funding from Broward County, after officials enforced a mask mandate in schools — as pediatric COVID cases surge.



“I trust the parents more than I trust the government,” DeSantis said. https://t.co/6Pp4pddFcU pic.twitter.com/CrevCU3G7J — CBS This Morning (@CBSThisMorning) September 3, 2021

Desacuerdo por uso de cubrebocas que afecta a estudiantes y residentes

El desacuerdo que existe entre los legisladores estatales y locales está afectando a los habitantes, entre los cuales han crecido las tensiones en el debate sobre el uso de cubrebocas.

Madre de familia:

"Queremos quitarles las cubrebocas a nuestros hijos. Esa debe ser nuestra elección. Tú eliges poner cubrebocas a tus hijos, está bien".

#BREAKING Judge Cooper has issued his written order in the Florida school mask lawsuit trial. He writes the state of FL/Dept of Education are “ordered not to violate the Parents’ Bill of Rights by taking action to effect a blanket ban on face mask mandates by local school boards” pic.twitter.com/Y5UWsR2ZjS — Justin Schecker (@WFLAJustin) September 2, 2021

Para proteger a los niños, algunos padres presentaron una demanda colectiva contra DeSantis, alegando que las decisiones del gobernador no toman en consideración la salud y la seguridad de los niños, y que el gobernador no tiene derecho a impedir que las escuelas establezcan su propia política de cubrebocas.

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Craig Whisenhunt, abogado:

"Los cubrebocas son reconocidas en todo el mundo como efectivas y como un enfoque para prevenir la enfermedad, pero si no tomamos esas medidas preventivas, veremos cierres de escuelas, veremos cómo los niños se enferman, miembros de la familia que se enferman, profesores que se enferman".

Craig Whisenhunt, on mask mandate ruling against Gov. DeSantis, says an army stood up to a "bully." https://t.co/f3uhrcCDCd pic.twitter.com/qx2yLEd2ke — WPEC CBS12 News (@CBS12) August 27, 2021

Aunque la corte falló a favor de la demanda contra DeSantis pero estado planea apelar. Mientras tanto, la cifra de pacientes con COVID-19 menores de 12 años en el Florida alcanzó los 26 mil , con un aumento del 30 por ciento con respecto a la semana anterior. Los casos confirmados de pacientes de entre 12 y 19 años también aumentaron en un 26 por ciento.

Desde que comenzó el nuevo año escolar en el mes de agosto, los 15 distritos escolares más grandes del estado han registrado cerca de 30 mil nuevos casos en menos de dos semanas. Los datos de agosto también muestran que una cuarta parte de los nuevos casos fueron de pacientes menores de 19 años. Debido al impacto de la epidemia, algunos estudiantes han seguido los cursos a distancia.