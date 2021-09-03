Restos de Big Jhon, el Triceratops más grande, serán subastados

La venta de Big Jhon, el Triceratops más grande, será con el 60 % de su esqueleto y el cráneo prácticamente completo, además de los dos cuernos de poco más de un metro de largo y 30 dentímetros de ancho cada uno.

Antes de la subasta Big Jhon estará en exhibición en París, donde la casa de subastas Drouot, menciona que la compra podría alcanzar hasta 1.5 millones de Euros (más de 35 millones de pesos mexicanos).

Big Jhon, el Triceratops más grande que se ha encontrado

Big Jhon, el Triceratops que lleva el nombre del dueño de las tierras donde fueron hayados sus restos, se ha distinguido hasta el momento por ser el dinosaurio de su especie más grande que haya descubierto con 2,62 metros de largo, y 2 metros de ancho.

En el 2014, los paleontólogos desenterraron la primera pieza de hueso del dinosaurio Big Jhon, encontrando un total de 200 restos del Triceratops.

El geólogo Walter W. Stein Bill, fue quien encontró los restos de Big Jhon durante una excavación en la llanura Hell Creek. Posteriormente los restos fueron trasladados a Trieste, Italia para realizar la limpieza y el montaje de estos.

Presentan en París a Big John, el triceratops más grande que se haya descubierto, tendría una edad de 66 millones de años y sus restos fueron hallados en Dakota del Sur. Ahora es presentado en el distrito 4 de la capital francesa antes de ser subastado en octubre #Video pic.twitter.com/2o0ayuhdP8 — Miguel Martínez✏ (@MiguelMtzCo) August 31, 2021

¿Cuándo vivió el Triceratops?

Este ceratopsia, o dinosaurio con cuernos, fue uno de los últimos dinosaurios de finales del periodo Cretácico. Vivió justo antes de la extinción del Cretácico - Terciario hace 65 millones de años.

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Triceratops significa "cara de tres cuernos", sin embargo pese a sus imponentes cuernos, se sabe que esta era una especie tranquila y hervibora. Big Jhon fue encontrado con un enorme agujero en su volante óseo, una cicatriz de una batalla con rival más pequeño, según menciona el paleontólogo, Iacopo Briano.

Big John, el mayor esqueleto de triceratops conocido, se venderá en octubre en la casa de subastas Drouot en París.

Tras el descubrimiento del dinosaurio en 2015 en Estados Unidos, ahora es ensamblado en una galería de exhibición en la capital francesa.



Vía Graphic News pic.twitter.com/1d6oFq6KJN — Ciencia y Mas! (@Cienciaymas_) September 2, 2021

Big Jhon no es el primer triceratops subastado

Big Jhon no es el primer Triceratops del que se han encontrado sus restos y subastado. Cliff fue el primer dinosaurio de esta especie que fue subastada en 1997.

Sus restos fueron hayados en Dakota del Norte y actualmente se encuentra en el Museo de Ciencias de Boston.

Cliff fue comprado por 942.797 dólares (casi 19 millones de pesos mexicanos) por un hombre anónimo quién posteriormente donó al Museo de Ciencias de Boston para devolver algo al museo que visitaba cuando era niño y con la condición que llevara por nombre Cliff, en honor a su abuelo.