¿Cordero y astronauta? Shaun viajará a la Luna con la misión Artemis I

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) asignó un lugar especial dentro de la misión Artemis I que irá a la Luna, se trata de Shaun, un cordero y futuro “astronauta”.

Shaun viajará en el primer vuelo de la nave espacial Orion, la cual no llevará tripulación humana a la Luna, pero será controlada desde la Tierra por un equipo de expertos.

David Parker, director de Exploración Humana y Robótica de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), confirmó el viaje del cordero, al que calificó como un “astronauta lanudo”.

El primer vuelo de la nave espacial Orion dará la vuelta a la Luna y regresará a nuestro planeta, tendrá un módulo de servicio europeo de la ESA, donde irá Shaun en compañía de otros conocidos personajes.

|ESA

¿Cuándo despega la misión Artemis I?

La misión Artemis I despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, el próximo 29 de agosto; sin embargo, la fecha podría recorrerse unos días por ajustes técnicos en la nave.

De acuerdo con la ESA, la nave espacial Orion utilizará la gravedad lunar para ganar velocidad y propulsarse 70 mil kilómetros (km) más allá de la Luna, es decir, llegará a medio millón de km de distancia de la Tierra, lo más lejos que cualquier humano ha viajado.

Snoopy, Shaun y otros objetos volarán con Artemis I

La NASA detalló que Artemis I es una cápsula del tiempo, cultural y educativa, que llevará al espacio diferentes recuerdos de la Tierra: una pequeña roca lunar del Apolo 11, Snoopy, cuatro minifiguras LEGO y el cordero Shaun.

🌕 A Moon rock from Apollo 11

👷 LEGO minifigures

🐑 Shaun the Sheep



These are just a few of the mementos that @NASA_Orion will be taking beyond the Moon during #Artemis I.



Learn more about the Official Flight Kit and view the full list of mementos >> https://t.co/6sGzZpVM9O — NASA_SLS (@NASA_SLS) August 3, 2022

“En el kit de vuelo se incluirán varios artículos de otras agencias espaciales. La ESA llevará a ‘Shaun the Sheep’, un pequeño animal de la serie de televisión infantil derivada de ‘Wallace and Gromit’ que fue transmitida en 180 países”, añadió.

“Este es un momento emocionante para Shaun y para nosotros en la ESA. Estamos muy contentos de que haya sido seleccionado para la misión y entendemos que, aunque puede ser un pequeño paso para un humano, es un gran salto para la raza de cordero”, concluyó David Parker.

