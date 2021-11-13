Snoopy viajará al espacio en la misión Artemis I de la NASA, que despegará el próximo año desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

La agencia espacial señaló que la figura de Snoopy es una pieza importante para el regreso de los humanos a la Luna, por lo que resulta representativo que el personaje viaje en el primer viaje no tripulado de la misión Artemis I.

La NASA explicó que el personaje de Snoopy ayudó a la iniciativa de seguridad de los vuelos al espacio de la agencia durante la época de Apolo en 1969, marcando a toda una generación de astronautas.

Por ello, la NASA decidió que un peluche de Snoopy probara el nuevo cohete de la agencia espacial con el que enviarán a astronautas reales a la "Luna, Marte y más allá".

#AstronautSnoopy is no stranger to space. The Peanuts character skimmed the lunar surface as the name of the Apollo 10 lunar module & even caught a ride on the space shuttle.



Now Snoopy is going to the Moon as a zero gravity indicator aboard #Artemis I: https://t.co/wUHfUgYWYm pic.twitter.com/t8DFQq6gHi — NASA (@NASA) November 12, 2021

Snoopy viajará en la misión Artemis de la NASA

La misión Artemis I de la NASA no contará con tripulación humana y se llevará a cabo a inicios del 2022, con el objetivo de probar el cohete Space Launch System y la nave Orion para orbitar la Luna. El papel de Snoopy en esta misión es permanecer a bordo de la nave espacial.

Snoopy abordará la nave en forma peluche y servirá como un indicador de gravedad cero que alertará a los astronautas cuando el cohete llegue al punto de microgravedad.

Sin embargo, Snoopy no estará solo en la misión, pues lo acompañarán un maniquí y otros dos “pasajeros” de los cuales la NASA aún no revela más detalles.

Para el vuelo de la misión Artemis I, el peluche de Snoopy estará equipado con un traje de vuelo naranja personalizado completo con guantes, botas y un parche de la NASA, tal como se viste un astronauta para una misión espacial.

Cabe resaltar que con la misión Artemisa I, la NASA busca llevar a la primera mujer y la primera persona de color a la Luna y liderar los próximos pasos de la exploración humana para futuras misiones a Marte.

