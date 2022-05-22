Corea del Norte cerca de 2 millones de posibles contagios por Covid-19
Corea del Norte registra 2 millones de posibles contagios de Covid-19, ya que han presentado fiebre; medios norcoreanos recomiendan tomar té para combatir el virus.
Autoridades de salud de Corea del Norte informaron que una fiebre, que se extiende con rapidez, ha matado alrededor de 63 personas y enfermado a millones desde finales del mes de abril.
Corea del Norte reportó 263 mil 370 nuevos casos de personas con fiebre, las cuales podrían estar potencialmente vinculadas a Covid-19.
La agencia estatal KCNA detalló que un total de 2.24 millones de personas, lo que representa el 10% de la población norcoreana, ha contraído fiebres y que al menos 1.48 millones se han recuperado, mientras que 754 mil 810 continúan en tratamiento.
North Korean propaganda describes an all-out effort to fight a suspected COVID-19 outbreak that has sickened nearly 2 million people. https://t.co/1FCojTV48z— ABC News (@ABC) May 19, 2022
Corea del Norte busca identificar a posibles pacientes de Covid-19
Medios estatales informaron que ha movilizado a un millón de trabajadores públicos para identificar posibles pacientes contagiados de Covid-19.
Además se reportó que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, quien visito farmacias en Pyongyang el domingo al amanecer, ordenó a médicos militares que asistieran en el reparto de medicamentos a las farmacias.
Corea del Norte ha empelado los distintos medios estatales como periódicos, televisión y radio para dar consejos sobre cómo combatir el Covid-19, ya que la mayor parte de sus ciudadanos no tienen acceso a internet ni a noticias por parte de medios extranjeros.
Televisión norcoreana recomienda tomar té para combatir Covid-19
La televisión norcoreana ha emitido avisos informativos con personajes animados que recomiendan a la gente acudir al médico en caso de tener algún síntoma relacionado con Covid-19.
Por otro lado, también se recomiendan medicamentos y algunos remedios caseros como “té con miel”, que pueden funcionar contra el virus.
El Rodong Sinmun, principal periódico de Corea del Norte recomendó a las personas con síntomas leves, hervir 4 ó 5 graos de hojas de sauce o madreselva en agua y beber la infusión al menos tres veces al día.