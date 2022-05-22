Corea del Norte cerca de 2 millones de posibles contagios por Covid-19

Autoridades de salud de Corea del Norte informaron que una fiebre, que se extiende con rapidez, ha matado alrededor de 63 personas y enfermado a millones desde finales del mes de abril.

Corea del Norte reportó 263 mil 370 nuevos casos de personas con fiebre, las cuales podrían estar potencialmente vinculadas a Covid-19.

La agencia estatal KCNA detalló que un total de 2.24 millones de personas, lo que representa el 10% de la población norcoreana, ha contraído fiebres y que al menos 1.48 millones se han recuperado, mientras que 754 mil 810 continúan en tratamiento.

North Korean propaganda describes an all-out effort to fight a suspected COVID-19 outbreak that has sickened nearly 2 million people. https://t.co/1FCojTV48z — ABC News (@ABC) May 19, 2022

Corea del Norte busca identificar a posibles pacientes de Covid-19

Medios estatales informaron que ha movilizado a un millón de trabajadores públicos para identificar posibles pacientes contagiados de Covid-19.

Además se reportó que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, quien visito farmacias en Pyongyang el domingo al amanecer, ordenó a médicos militares que asistieran en el reparto de medicamentos a las farmacias.

Corea del Norte ha empelado los distintos medios estatales como periódicos, televisión y radio para dar consejos sobre cómo combatir el Covid-19, ya que la mayor parte de sus ciudadanos no tienen acceso a internet ni a noticias por parte de medios extranjeros.

.|KIM HONG-JI/REUTERS

Televisión norcoreana recomienda tomar té para combatir Covid-19

La televisión norcoreana ha emitido avisos informativos con personajes animados que recomiendan a la gente acudir al médico en caso de tener algún síntoma relacionado con Covid-19.

Por otro lado, también se recomiendan medicamentos y algunos remedios caseros como “té con miel”, que pueden funcionar contra el virus.

El Rodong Sinmun, principal periódico de Corea del Norte recomendó a las personas con síntomas leves, hervir 4 ó 5 graos de hojas de sauce o madreselva en agua y beber la infusión al menos tres veces al día.

