Shanghai más cerca de poner fin al confinamiento por Covid-19

Shanghai avanzó con cautela en sus planes por establecer parte de su red de transportes, un paso importante para salir de un confinamiento por el reciente brote de Covid-19 que se presentó en algunas de las principales ciudades de China.

Desde principios de abril la cuarentena en Shanghai ha supuesto un duro golpe económico para la ciudad más poblada de China y ha suscitado un debate sobre la sostenibilidad de la política nacional de “Cero-Covid”.

Hace unos días, la ciudad de Shanghai, con 25 millones de habitantes, reabrió gradualmente algunos lugares como centros comerciales, tiendas de conveniencia y mercados mayoristas.

China's financial hub Shanghai is gradually reopening commercial outlets from Monday after weeks of closed management to ward off COVID-19. Check out how business is doing. #GLOBALink pic.twitter.com/uMANIWzTfQ — China Xinhua News (@XHNews) May 21, 2022

Shanghai se prepara para la reapertura del transporte público

Los trabajadores de Shanghai comenzaron a desinfectar algunos sitios como las estaciones de metro y trenes antes de la reapertura prevista de cuatro líneas del metro para este domingo.

El servicio del metro en China tendrá un horario limitado, permitirá a los ciudadanos poder desplazarse entre los distritos y satisfacer la necesidad de conexión con las estaciones de tren y uno de los aeropuertos de la ciudad; además reabrirán más de 200 líneas de autobús.

A pesar de la previa desinfección, las autoridades de Shanghái informaron que los viajes serán examinados para detectar temperaturas corporales anormalmente altas y tendrán que mostrar resultados negativos en pruebas PCR realizadas en un plazo de 48 horas.

Staff members of four subway lines in Shanghai are fully prepared for resumption starting from Sunday, with disinfection and equipment check carried out. https://t.co/KG8a1pLi5F pic.twitter.com/v2vR4StUAd — China News 中国新闻网 (@Echinanews) May 21, 2022

Pekín atenta ante brote de Covid-19; mantiene restricciones sanitarias

Por su parte, la ciudad de Pekín, se ha abstenido a imponer un confinamiento en toda la ciudad, pero a diferencia de Shanghai, la ciudad financiera de China no ha presentado docenas de miles de casos; sin embargo se mantiene atenta ante el brote de Covid-19 en el país.

Sin embargo, los controles y las interminables pruebas masivas impuestas en la capital de China han desestabilizado su economía y afectado fuertemente la vida diaria de los ciudadanos.

|Reuters

Shanghái registra menos casos de Covid-19 en comparación con abril

Autoridades sanitarias de Shanghai informaron que se detectaron 868 nuevos casos locales de Covid-19 en la ciudad de Shanghai el pasado viernes, frente a los 858 del día anterior; sin embargo esta cifra está muy lejos del pico de casos diarios del mes pasado.

No se encontraron nuevos casos fuera de las zonas de cuarentena, frente a los tres del día anterior, añadieron las autoridades sanitarias.

Con información de Reuters.

