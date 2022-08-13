Corea del Norte se declara victorioso contra Covid-19

Después de tres meses de reconocer por primera vez el brote de Covid-19 en Corea del Norte, su líder Kim Jong Un, declaró victoria sobre el virus, eliminando el uso de cubrebocas, así como la suspensión de algunas reglas de distanciamiento social.

Hace unos días, Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, presidió un reunión sobre Covid-19, donde ordenó el levantamiento de las máximas medidas antipandemicas impuestas en el mes de mayo.

Además añadió que Corea del Norte debe mantener una “barrera antiepidémica resistente como el acero”.

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un declares victory over the coronavirus outbreak in North Korea, at the "National Meeting of Reviewing the Emergency Anti-Epidemic Work" on August 10, 2022 pic.twitter.com/40PS1bvVwh — AFP News Agency (@AFP) August 12, 2022

Corea del Norte elimina el uso de cubrebocas

De acuerdo al medio estatal “Agencia Telegráfica Central de Corea” (KCNA) informó que Corea del Norte eliminó el uso de cubrebocas, además de otras reglas, como el límite en el tiempo de servicio de las instalaciones públicas y comerciales en todas las áreas excepto las regiones fronterizas.

Sin embargo, autoridades del país recomendaron a quienes experimentan síntomas respiratorios seguir utilizando cubrebocas e insistió a la gente a mantenerse alerta ante “situaciones anormales” citadas como la causa de las infecciones.

North Korea lifts mask mandate, distancing rules after declaring COVID victory https://t.co/CHuuzk26W5 pic.twitter.com/9TqMJcIabg — Reuters (@Reuters) August 13, 2022

Se desconoce el número de personas contagiadas por Covid-19

Por otro lado, Corea del Norte nunca ha afirmado cuántas personas contrajeron el virus Covid-19, aparentemente debido a la falta de medios para realizar pruebas generalizadas, y sólo informó el número diario de pacientes con fiebre.

El recuento aumentó a unos 4.77 millones, a lo que Corea del Norte declaró que, hasta ahora, no ha registrado nuevos casos de este tipo desde finales del mes pasado.

La declaración de Corea del Norte sobre Covid-19 se produce a pesar de que no se conoce un programa de vacunas. En cambio, dice que su estrategia sanitaria se basó en cuarentenas, medicamentos producidos en el país y lo que Kim Jong Un llamó el "ventajoso sistema socialista al estilo coreano".

Expertos en enfermedades infecciosas han puesto en duda las afirmaciones de progreso de Corea del Norte, citando la ausencia de datos independientes.

Corea del Norte culpa a Corea del Sur por brote de Covid-19

Corea del Norte ha culpado de su brote de Covid-19 a “elementos extranjeros” cerca de su frontera con Corea del Sur, por lo que la hermana del líder Kim Jong Un, Kim Yo Jong, prometió “represalias mortales” por causar la epidemia.

Desertores y activistas norcoreanos en Corea del Sur han llevado durante décadas globos que transportaban folletos contra Pyongyang, Corea del Norte a veces junto con alimentos, medicinas, dinero y otros artículos.

Con información de Reuters.

