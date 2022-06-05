Corea del Norte dispara ocho misiles balísticos de corto alcance

Este domingo, Corea del Norte disparó alrededor de ocho misiles balísticos de corto alcance hacia el mar frente a su costa oriental, esto un día después de que Corea del Sur y Estados Unidos concluyeran sus primeras maniobras militares combinadas con un portaaviones estadounidense en más de cuatro años.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, informó que los misiles fueron disparados desde la zona de Sunan en Pyongyang en Corea del Norte.

North Korea fires volley of missiles, Japan condemns provocation https://t.co/ZdFCydi8av pic.twitter.com/pNUSBRLIhx — Reuters (@Reuters) June 5, 2022

Disparan misiles tras visita de representante de EU a Corea del Sur

El lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, se produjo tras la visita a Seúl, Corea del Sur, del representante especial de Estados Unidos para asuntos norcoreanos, Sung Kim, quien partió el día sábado.

Sung Kim, se reunió con sus homólogos Kim Gunn, surcoreano, y Takehiro Funakoshi, japonés, para prepararse para “todas las contingencia” en medio de los indicios de que Corea del Norte se preparara para realizar una prueba nuclear por primera vez desde 2017.

Durante su visita Sung Kim aclaró que Washington ha dejado claro que está abierto a la diplomacia con Corea del Norte; además de discutir temas de interés para Pyonyang, como el alivio de las sanciones.

Special Representatives Sung Kim 🇺🇸 & Kim Gunn 🇰🇷 spoke by phone w/ 🇯🇵 DG Funakoshi Takehiro about the DPRK’s latest round of ballistic missile launches, coordinating a unified response to ongoing provocations that destabilize the region & violate multiple UNSC resolutions. pic.twitter.com/h6ej04pCBW — 주한미국대사관 U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) June 5, 2022

Corea del Sur y Estados Unidos concluyen ejercicios militares

Durante este sábado, buques surcoreanos y estadounidenses concluyeron tres días de ejercicios en aguas internacionales frente a la isla japonesa de Okinawa, incluyendo operaciones de defensa aérea antibuque, antisubmarina y de interdicción marítima, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

Los ejercicios incluyeron al USS Ronald Reagan, un portaaviones de propulsión nuclear de 100.000 toneladas, entre otros buques de guerra importantes.

El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, que tomó posesión de su cargo el 10 de mayo, había acordado con Biden aumentar los ejercicios militares bilaterales para disuadir a Corea del Norte.

Corea del Norte ha criticado los anteriores simulacros conjuntos como ejemplo de las continuas "políticas hostiles" de Washington hacia Pyongyang, a pesar de su discurso de diplomacia.

South Korea and the United States staged combined military exercises in the international waters off Okinawa. The three-day military drills include air defense, anti-ship, anti-submarine and maritime interdiction operations https://t.co/fwnXSrf3bm pic.twitter.com/PT0fg6VkUV — Reuters (@Reuters) June 4, 2022

Corea del Sur y EU disparan misiles como respuesta a Corea del Norte

El Ministerio de Defensa surcoreano informó que Corea del Sur y Estados Unidos (EU) dispararon ocho misiles tierra-tierra, después de que Corea del Norte lanzara misiles balísticos de corto alcance al mar durante el fin de semana.

Los misiles de Corea del Sur y Estados Unidos fueron lanzados durante un periodo de 10 minutos.

(LEAD) Allies fire 8 missiles in show of firepower against N. Korea's latest provocation: JCS https://t.co/zytxgiNFNU — Yonhap News Agency (@YonhapNews) June 6, 2022

Con información de Reuters.

