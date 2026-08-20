Corea del Norte lanza misiles al mar de Japón después de los intentos de diálogo de Trump

El ejército de Corea del Norte ejecutó este jueves el lanzamiento de aproximadamente 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Japón (denominado mar del Este en Corea del Sur). El ensayo militar se produjo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara reducir la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur en un intento de reanudar el diálogo diplomático con Pyongyang.

Según información del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, los proyectiles fueron detectados alrededor de las 17:00 hora local desde las inmediaciones de la capital, Pyongyang, recorriendo una trayectoria hacia las aguas orientales de la península. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón confirmó que los misiles alcanzaron una altitud máxima de 90 kilómetros y un alcance aproximado de 320 kilómetros antes de caer fuera de su zona económica exclusiva.

North Korea says South Korea's description of US drills move shows uneasiness and impatience https://t.co/ktzmMUJVEW https://t.co/ktzmMUJVEW — Reuters (@Reuters) August 20, 2026

EU reduce sus maniobras militares en Corea

Los lanzamientos coincidieron con la decisión de Washington y Seúl de recortar la duración y alcance de los ejercicios militares anuales Ulchi Freedom Shield. La medida fue instruida por Donald Trump, quien argumentó mantener una buena relación personal con el líder norcoreano Kim Jong-un, además de manifestar desacuerdos con la postura de Corea del Sur respecto al conflicto en Irán.

Pese a los gestos de la administración estadounidense, Kim Yo-jong, hermana del mandatario norcoreano y alta funcionaria del régimen, desestimó la reducción de las maniobras militares calificándola como una medida sin relevancia técnica.

Kim Yo-jong declaró que la naturaleza de los ejercicios no cambia por la reducción de su escala e indicó que no tenía conocimiento de contactos recientes entre Washington y Pyongyang, desmintiendo afirmaciones previas sobre conversaciones bilaterales.

No obstante, la funcionaria norcoreana sostuvo que la relación personal entre Kim Jong-un y Donald Trump se mantiene en buenos términos, lo que analistas internacionales interpretan como una estrategia para exigir concesiones de mayor envergadura antes de retomar negociaciones formales.

Así respondió la comunidad internacional

Tras la detección de los ensayos, el Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur convocó a una reunión de emergencia en Seúl. Las autoridades surcoreanas instaron a Corea del Norte a cesar de inmediato los lanzamientos de misiles balísticos, al señalar que estas acciones constituyen una violación directa a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, las fuerzas militares de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón reforzaron sus esquemas de vigilancia y monitoreo conjunto para dar seguimiento a la actividad militar en la península norcoreana.