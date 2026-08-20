El nuevo truco de Trump: Revelan deportaciones secretas de migrantes mexicanos a Centroamérica

El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos ha provocado un mayor número de deportaciones de mexicanos en los últimos años.

Sin embargo, no todos nuestros conciudadanos han llegado a territorio nacional, pues una investigación reveló que las autoridades estadounidenses han mandado a varios mexicanos a países de Centroamérica.

Revelan deportaciones de mexicanos a Centroamérica

De acuerdo a información de CBS News, la administración de Donald Trump ha enviado de manera discreta a mexicanos deportados desde Estados Unidos hacia países de Centroamérica.

La misma fuente menciona que algunos migrantes han sido trasladados a Guatemala y Honduras en vuelos que incluso atraviesan territorio mexicano sin realizar el retorno de los ciudadanos a su país de origen.

México presentó 20 denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia de #ICE.



Las acciones fueron presentadas en ocho estados y ante el Departamento de Justicia estadounidense. Además, la SRE informó que entregó apoyos de 24 mil 788… pic.twitter.com/dBXDiZCsOX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Lo más polémico del caso es que estas deportaciones no han sido anunciadas públicamente por el gobierno estadounidense y llevarían varios meses realizándose.

Durante ese periodo, cientos de ciudadanos mexicanos habrían sido trasladados hacia Honduras y Guatemala, aunque las autoridades estadounidenses no proporcionaron una cifra exacta sobre el número total de personas afectadas.

¿Por qué deportan a los mexicanos a Centroamérica?

La intención de mandar a los migrantes mexicanos a Centroamérica sería inhibir su deseo de regresar a Estados Unidos, pues los hacen pensar que, en caso de una nueva deportación, otra vez serían mandados a un país lejano.

La estrategia fue revelada por Adam Isacson, investigador de la Oficina de Washington para América Latina, quien además aseguró que: "El objetivo es el mismo que enviarlos a Ecuador, África o cualquier otro lugar: dar a conocer las dificultades, asegurarse de que la gente sepa que esta es una posible consecuencia de permanecer indocumentados en Estados Unidos y animar a la gente a deportarse voluntariamente".

Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la deportación de mexicanos a terceros países, pues no existe un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

“México adopta consistentemente las medidas necesarias para garantizar el retorno seguro y digno de todos sus nacionales a territorio nacional”, agregó SRE.

