Ejecuciones en Corea del Norte se multiplican tras la pandemia

Mientras el mundo intentaba recuperar la normalidad tras el COVID-19, el régimen de Pyongyang aprovechó el aislamiento para perfeccionar su maquinaria de control social. Un reciente informe de la organización TJWG (2026) revela una realidad escalofriante: las sentencias de muerte y ejecuciones en Corea del Norte han experimentado un repunte drástico, transformando delitos antes menores en crímenes capitales.

La pandemia llegó a empeorar la situación

El cierre de fronteras en enero de 2020 no solo detuvo el comercio; detuvo la poca libertad que quedaba.

Las ejecuciones documentadas aumentaron un 116.7% en comparación con el periodo prepandemia.

El número de personas condenadas a muerte se disparó un 247.7%, pasando de 44 a 153 individuos registrados en el análisis.

El año 2020 se posiciona como el más sangriento de la década reciente, con el pico más alto de ejecuciones documentadas.

Los delitos que cuestan la vida

Lo más alarmante de esta nueva ola de represión es el cambio en las razones para aplicar la pena máxima. Ya no se trata solo de traición política, sino de un control ideológico absoluto:

Contrabando Cultural: El consumo y distribución de material surcoreano (K-dramas, música pop) o actividades religiosas ahora encabezan la lista de motivos para ser ejecutado, con un incremento del 250% en castigos por este concepto.



El consumo y distribución de material surcoreano (K-dramas, música pop) o actividades religiosas ahora encabezan la lista de motivos para ser ejecutado, con un incremento del en castigos por este concepto. Disidencia Ideológica: Criticar al Partido o desobedecer órdenes directas de Kim Jong-un ha provocado un aumento del 225% en sentencias capitales.



Criticar al Partido o desobedecer órdenes directas de Kim Jong-un ha provocado un aumento del en sentencias capitales. Infringir la Cuarentena: Durante la emergencia sanitaria, al menos 12 ejecuciones fueron llevadas a cabo específicamente por violar las restricciones de movimiento y protocolos de bioseguridad. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Azteca Noticias (@aztecanoticias)

El gobierno usa el terror para controlar

El régimen no busca solo castigar, sino enviar un mensaje de terror psicológico a la población:

El 96.4% de las muertes se ejecutan mediante fusilamiento con rifles o ametralladoras.

Las ejecuciones son públicas; aeródromos abandonados, orillas de ríos y campos de cultivo son utilizados como "teatros" donde se obliga a las masas a presenciar el castigo.

Debido a su cercanía con la frontera china, la ciudad de Hyesan concentra el 20.7% de los casos documentados, funcionando como un aviso directo para quienes intentan escapar.

Norcorea niega las ejecuciones

A pesar de la evidencia presentada ante organismos internacionales, el régimen mantiene un discurso de negación absoluta. Ante la ONU, Pyongyang afirma que las ejecuciones extrajudiciales son "contrarias al sentido común", mientras que los testimonios de desertores confirman ejecuciones sumarias inmediatas en campos de prisioneros para quienes muestran el más mínimo rastro de resistencia.

Este endurecimiento sugiere que el régimen percibe la influencia extranjera y la autonomía ciudadana como amenazas directas a su supervivencia, utilizando la pena de muerte ya no como último recurso, sino como la principal herramienta de gestión social.

