¿Por qué Corea del Norte ordena el cierre de Pyongyang, su capital?

Las autoridades de Pyongyang, capital de Corea del Norte, han ordenado un cierre de cinco días de toda la ciudad, según han informado tanto la embajada de Rusia como y NKNews, un sitio web que ofrece noticias y análisis sobre Corea del Norte, pero ¿Por qué?.

En un aviso, compartido por la embajada rusa en su página de Facebook, señala que "se ha establecido un periodo especial antiepidémico", por lo que le pidió a las delegaciones extranjeras que mantengan a sus empleados en el interior (de la capital de Corea del Norte), esto debido al aumento de casos de una enfermedad respiratoria no especificada

En la orden también se pide que las personas se midan la temperatura corporal al menos cuatro veces al día y que comuniquen los resultados vía telefónica a un hospital.

Authorities in the North Korean capital Pyongyang have ordered a five-day lockdown due to rising cases of an unspecified respiratory illness, Seoul-based NK News reported, citing a government notice. More here: https://t.co/tZRYV2emWa pic.twitter.com/K7NNqjW6IL — Reuters Asia (@ReutersAsia) January 25, 2023

Corea del Norte cierra Pyongyang por "enfermedades respiratorias"

Cabe señalar que en la notificación divulgada por la embajada rusa y NKNews, no se menciona al Covid-19, pero sí se cita un "aumento de los casos invernales de gripe recurrente y otras enfermedades respiratorias". Los cierres fueron comunicados por primera vez por la surcoreana NK News, que sigue de cerca los acontecimientos en Nación Comunista de Corea del Norte.

Este sitio web ya había informado acerca de que los residentes de Pyongyang parecían estar abasteciéndose de productos en previsión de medidas más estrictas. No estaba claro si otras zonas del país habían impuesto nuevos cierres.

Fue hasta el año 2022 que Corea del Norte reconoció su primer brote de Covid-19 y para el mes de agosto de ese mismo año, declaró una victoria sobre el virus Sars-Cov-2. La Nación Comunista, nunca confirmó cuántas personas contrajeron coronavirus, al parecer porque carece de medios para realizar pruebas generalizadas.

Los medios estatales de Corea del Norte, han seguido informando sobre las medidas antipandémicas para combatir las enfermedades respiratorias, incluida la gripe, pero aún no han informado sobre la orden de confinamiento.