Corea del Norte muestra poderío nuclear en desfile de misiles

Corea del Norte, que posee armamento nuclear, celebró el esperado desfile militar nocturno en Pyongyang, capital de la Nación Comunista, para conmemorar el aniversario 75 de la fundación de su Ejército, mismo al que asistió el líder Kim Jong Un y en donde se mostró el poderío nuclear durante el desfile de misiles.

Durante se desfile nocturno, la Nación Comunista ha exhibido múltiples misiles de largo alcance, medios estatales de Corea del Norte señalan que se ha incluido el que podría ser un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM por su siglas en inglés) de combustible sólido.

Conforme a KRT, la televisión estatal de Corea del Norte, los misiles ICBM muestran la "mayor" capacidad de ataque nuclear de su nación, y agrega que en el desfile también se contó con unidades nucleares tácticas.

Imágenes satelitales captadas por la empresa estadunidense, Maxar Technologies, mostraron vehículos militares y multitudes en Kim Il Sung ubicada en Pyongyang, capital de Corea del Norte.

Los misiles desfilaron por la plaza Kim Il Sung de Pyongyang ante la mirada del líder Kim Jong Un, quien estuvo acompañado de su esposa, y de su hija.

⚡️North Korea reveals new likely solid-fuel ICBM pic.twitter.com/tHPia3en0Y — War Monitor (@WarMonitors) February 9, 2023

Corea del Norte muestra misil ICBM de combustible sólido

Entre los misiles expuestos se encontraba el mayor ICBM del país hasta la fecha, el Hwasong-17, seguido de lo que algunos analistas dijeron que podría ser un nuevo ICBM de combustible sólido.

Joseph Dempsey, investigador de defensa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos ha señalado que: "Tras la aparente pareja de misiles balísticos intercontinentales Hwasong-17, hay cuatro sistemas no identificados puestos en depósitos pero aparentemente de tamaño similar".

Por su parte, Ankit Panda, de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, con sede en Estados Unidos, ha señalado que el ICBM puesto en depósito podría ser uno visto durante un desfile en el año 2017, y que hasta ahora no ha sido probado.

Cabe señalar que la mayoría de los misiles balísticos más grandes del Corea del Norte utilizan combustible líquido, lo que requiere cargarlos con propulsor en su lugar de lanzamiento, un proceso que lleva mucho tiempo.

New nighttime #satellite images, from Feb 8, reveal a #military parade in progress to commemorate the 75th anniversary of the #Korean People’s Army. These images were collected at 10:05 pm KST & show a large North Korean flag & thousands of people assembled in Kim il Sung Square. pic.twitter.com/triivu8sty — Maxar Technologies (@Maxar) February 8, 2023

Corea del Norte exhibe su capacidad nuclear

El desarrollo de un misil ICBM de combustible sólido se considera desde hace tiempo un objetivo clave para el país, ya que podría dificultar la detección y destrucción de sus misiles nucleares durante un conflicto.

Corea del Norte continúa con su programa de misiles balísticos, lanzando misiles más grandes y avanzados que nunca, a pesar de las resoluciones y sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

El desfile nocturno, que marcó el aniversario de la fundación del ejército de Corea del Norte, se ha efectuado a menos de dos meses después de que Kim pidiera un "aumento exponencial" del arsenal nuclear de su país en respuesta a lo que él afirma son amenazas de parte de Corea del Sur y de Estados Unidos.