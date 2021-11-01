Corea del Sur retira restricciones e impone pasaporte de vacunación

El propietario de una discoteca diurna en Seúl dijo que estaba tan emocionado y ansioso por reanudar su negocio después de un cierre de seis meses que apenas podía dormir la noche anterior a la reapertura. Esto sucede luego de que Corea del Sur retirara varias restricciones sanitarias.

"Estaba preocupado pero también emocionado porque puedo volver a dirigir el negocio. Lo que me preocupa es, ¿y si tengo que cerrarlo de nuevo con más casos confirmados?" dijo Hong Wan-ki en su colatec, un acrónimo de "cola" y "discoteca" que atiende a personas mayores.

La reapertura se produce cuando las nuevas reglas destinadas a hacer que los surcoreanos "vivan con COVID-19" entraron en vigencia el lunes, con la flexibilización de una serie de restricciones y la introducción de pasaportes de vacunas en lugares de alto riesgo como gimnasios, saunas, bares y colatecas.

El cambio de enfoque se produce cuando más de 75% de la población del país ha sido completamente vacunada. La primera fase de las reglas revisadas durará un mes y se prevé eliminar todas las restricciones para febrero.

Aunque nunca estuvo bajo confinamiento, Corea del Sur ha estado luchando contra una cuarta ola de infecciones desde julio, cuando el gobierno impuso restricciones más estrictas para las reuniones y el distanciamiento social.

South Korea starts its "living with COVID-19" scheme on Monday, as the government relaxed social distancing rules within a broader plan to lift virus restrictions. #COVID19 pic.twitter.com/lTM665rHTv — CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) November 1, 2021

Restricciones flexibilizadas en Corea del Sur

Entre una serie de cambios que flexibilizan las restriccciones impuestas, se levantaron los toques de queda en los horarios de funcionamiento en restaurantes y cafés, y se permitirá que los eventos deportivos al aire libre alberguen espectadores a 50% de su capacidad.

Hasta 100 personas pueden asistir a musicales o conciertos independientemente del estado de vacunación, mientras que los gimnasios ya no tendrán que limitar la velocidad de la cinta de correr o prohibir la reproducción de música con ritmos altos por minuto durante los ejercicios grupales. Los gimnasios también permitirán que las personas se duchen en sus instalaciones.

Las visitas a lugares de alto riesgo como bares y clubes nocturnos, gimnasios cubiertos, saunas y bares de karaoke requerirán prueba o pasaporte de vacunación o un resultado negativo de la prueba Covid-19 dentro de las 48 horas.