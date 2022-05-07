Jill Biden visita estudiantes refugiados ucranianos

Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos (EU) se reunió este fin de semana con estudiantes ucranianos refugiados y sus madres en Rumania, esto como parte de una gira por las naciones vecinas de Ucrania brindando asistencia humanitaria.

La primera dama de Estados Unidos (EU), visitó la escuela pública rumana que acoge estudiantes refugiados ucranianos, acompañada de la primera dama rumana, Carmen Iohannis.

Ambas fueron recibidas en las aulas, donde convivieron y charlaron con los alumnos.

“A mi compañera maestra y Primera Dama, gracias por una tarde en Rumania llena de compasión y esperanza. No solo compartimos el amor por nuestros estudiantes, sino que estamos unidos en nuestro apoyo al pueblo ucraniano”, expresó Jill Biden a través de su cuenta de Twitter.

To my fellow teacher and First Lady, thank you for an afternoon in Romania full of compassion and hope.



Not only do we share a love for our students, but we stand united in our support for the Ukrainian people. pic.twitter.com/EHMJGylKYW — Jill Biden (@FLOTUS) May 7, 2022

Estudiantes ucranianos reciben clases por profesores de Ucrania

La escuela consta de dos aulas para los estudiantes refugiados ucranianos de cinco a quince años, donde reciben clases por profesores provenientes de Ucrania.

Por otra parte, los niños juegan e interactúan con los estudiantes rumanos durante su periodo de tiempo libre y actividades extraescolares.

La primera dama de EU, Jill Biden y la primera dama de Rumania Carmen Iohannis, visitan una escual en Rumania.|POOL/REUTERS

Jill Biden y Carmen Iohannis se reúnen con madres ucranianas

Después de su visita a los estudiantes refugiados ucranianos, Jill Biden y Carmen Iohannis, se reunieron con madres ucranias, escucharon sus historias y ofrecieron su apoyo.

La visita terminó con una serenata por parte de los estudiantes quienes interpretaron el himno nacional de Rumania y realizaron una marcha militar ucraniana.

"Las madres harán cualquier cosa por sus hijos, y las madres ucranianas, como Svitlana, continúan siendo tan fuertes y resistentes. Estoy agradecido de saber que el pueblo rumano ha acogido a estas familias en sus hogares y en sus corazones."

Mothers will do anything for their children — and Ukrainian mothers, like Svitlana, continue to be so strong and resilient.



I am grateful to know that the Romanian people have taken these families into their homes and into their hearts. pic.twitter.com/DAlgZp1bPV — Jill Biden (@FLOTUS) May 7, 2022

Jill Biden viajará a Eslovaquia

La primera dama de Estados Unidos (EU) Jill Biden, viajará a Eslovaquia, donde también se reunirá con refugiados ucranianos.

El viaje tiene como objetivo resaltar el compromiso deEstados Unidos (EU) con los refugiados ucranianos, según la oficina de Biden.

Más de 380.000 ucranianos cruzaron a Eslovaquia desde el comienzo de la guerra, pero la mayoría viajó a otros países europeos. Eslovaquia ha sido un firme partidario de Ucrania, enviando ayuda y armas, incluida su única batería del sistema de defensa aérea S-300 de la era soviética.

Con información de Reuters.

