¡Alertan por baja presión de agua en Mérida! Lista completa de las colonias afectadas

Habitantes de varias colonias y fraccionamientos de Mérida podrían enfrentar una disminución en la presión del agua potable debido a las afectaciones que presenta la planta potabilizadora Mérida III, cuyo nivel de operación se redujo al 60%, informó la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

La dependencia advirtió que esta situación podría repercutir en el suministro de agua en diferentes puntos de la zona de influencia de la planta, por lo que pidió comprensión a las y los usuarios mientras continúan los trabajos para atender el problema.

Aunque la JAPAY no informó cuánto tiempo durarán las afectaciones, su personal técnico y operativo ya trabaja para recuperar el funcionamiento óptimo de las instalaciones.

¿Qué colonias de Mérida podrían tener baja presión de agua?

De acuerdo con el aviso difundido por la JAPAY, las afectaciones en la planta Mérida III podrían sentirse en las siguientes colonias, fraccionamientos y zonas habitacionales:



Ampliación Las Brisas

Bosques de Altabrisa

Bosques de Oriente

Brisas del Norte

Chuminópolis

Del Carmen

Del Parque

Emilio Portes Gil

Fidel Velázquez

Gran Royal Altabrisa II

Las Palmas

México Norte

Montealbán

Montevideo

Pinos del Norte

Pinos Etapa II

Los Reyes

Manuel Ávila Camacho II

Montebello

Nueva Pacabtún

Pacabtún

Salvador Alvarado Oriente

San Antonio Cucul

San Antonio Kaua IV

San Juan Grande

¿Qué hacer si baja la presión del agua en tu casa?

Ante la posibilidad de que el suministro pierda presión, los habitantes de las zonas señaladas pueden tomar algunas medidas preventivas para reducir las molestias durante las labores de reparación.

Una recomendación práctica es almacenar con anticipación una cantidad moderada de agua para actividades esenciales, como beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal. Si el servicio comienza a disminuir, conviene priorizar su uso y evitar desperdiciarla en tareas que puedan esperar.

También es importante revisar que las llaves queden bien cerradas y verificar las reservas disponibles en tinacos o depósitos, si se cuenta con ellos.

Por ahora, la JAPAY no ha precisado una hora o fecha para el restablecimiento completo de la operación de la planta Mérida III. Por ello, los usuarios deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales de la dependencia para conocer cualquier actualización sobre el servicio.