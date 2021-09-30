Covid-19 mata a mujer de 105 años que sobrevivió una guerra mundial

Primetta Giacopini, sobreviviente de una guerra mundial, falleció a los 105 años víctima de Covid-19, en medio de una pandemia, como le ocurrió a su madre en 1918, cuando la gripe española le arrebató la vida.

La pandemia de gripe española dejó más de 40 millones de muertos en el mundo, entre 1918 y 1920, entre ellos, la madre de Primetta, que con solo dos años de edad se quedó al cuidado de su padre, quien no quiso criarla a ella y a su hermana menor, Alice.

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La familia se había establecido en Estados Unidos, pero al morir la madre, Alice fue enviada a Italia y Primetta fue recibida con una familia de origen italiano que vivía en el país norteamericano.

Sin embargo, la familia que la adoptó se mudó a Italia en 1929, donde la mujer trabajó como costurera y se enamoró de Vittorio Andriani, un piloto de combate de las fuerzas italianas.

Dorene Giacopini, hija de esta víctima de Covid-19, dijo a una agencia internacional que su madre no veía mucho a Vittorio, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo en combate.

En 1940, Italia entró en la Segunda Guerra Mundial y los ciudadanos estadounidenses, como Primetta, fueron advertidos para que se marcharan del país, porque Benito Mussolini “los quería” y su destino podría ser un campo de concentración.

Desde que comenzó la guerra mundial, Primetta se dedicó a buscar a Vittorio, pues en 1941 dejó de recibir noticias de él, tiempo después se enteró que había muerto porque su aeronave se estrelló.

La mujer se subió a un tren, con un grupo de desconocidos, para abandonar Italia y dirigirse a Portugal, todo su trayecto lo documentó por medio de cartas que envió a una de sus amigas.

En Port Bou, la frontera española, no quedaba ni una casa en pie; todo había sido destruido porque la ciudad es un importante punto de tránsito que llevaba suministro a los ‘rojos’, el enemigo.

Una vez en Lisboa, subió a un barco de vapor que la trasladó a Estados Unidos, donde encontró un nuevo empleo en la compañía General Motors y conoció a su esposo Umbert Giacopini, quien murió en 2002.

Mujer pudo sobrevivir a una guerra mundial, pero no a una pandemia

La mujer, que pudo salir ilesa de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en madre en 1960, tras el nacimiento de Dorene, quien tiene espina bífida, un defecto congénito que no permite el desarrollo normal de la médula espinal.

Primatta hizo todo lo posible para que su hija tuviera una vida normal, incluso llegó a convencer a los profesores de una escuela para que las clases que se impartían en el tercer piso, se hicieran en la planta baja, ya que Dorene utilizaba una silla de ruedas.

Este 2021, con 105 años cumplidos y con una guerra mundial en su historia, se contagió de Covid-19 y tuvo que ingresar al área de urgencias de un hospital, pues requirió el apoyo de un tanque de oxígeno.

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“Creo que mi madre habría estado más tiempo con nosotros si no se hubiera contagiado de Covid-19”, dijo Dorene, ya que los médicos le informaron que debían intubarla, pero su edad lo hacía riesgoso.

“Dijeron que nadie mayor de 80 superaba el respirador y decidimos retirarle el oxígeno”, explicó la hija. El 16 de septiembre murió Primetta, a los 105 años, a causa de Covid-19.

Finalmente, Dorene reconoció que su madre “tenía un corazón fuerte”, pero “lo único que pudo matarla fue una pandemia”, como le ocurrió a su abuela en 1918, cuando apareció la gripe española.

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