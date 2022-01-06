Critican medidas Covid en hospital, por aborto de una mujer en China

China despidió a dos trabajadores de un hospital y suspendió a otro, debido al aborto espontáneo que sufrió una mujer afuera del nosocomio en la ciudad de Xi'an, el pasado 1 de enero, al negarle la entrada por las medidas de Covid-19 en el país.

Los trabajadores del hospital no le permitieron la entrada a la mujer porque no tenía una prueba negativa de Covid-19 con vigencia de las últimas 48 horas, por lo que la embarazada se quedó afuera del nosocomio durante dos horas.

Posteriormente, la mujer comenzó a sangrar, incluso en algunas fotos que circularon en redes sociales se aprecia a la mujer sentada en medio de un charco de sangre afuera del hospital, esperando a que le permitieran entrar.

Tras el aborto espontáneo que sufrió la mujer, el gobierno de China informó mediante un comunicado que se trató de un “accidente causado por negligencia”, por lo que suspendieron a dos jefes de departamento y un gerente general del hospital.

El gobierno de China también añadió que el hospital deberá disculparse con la mujer afectada y compensarla por el aborto espontáneo que sufrió. También se hizo una advertencia al jefe de emergencias porque no cumplió “con los requerimientos del trato a poblaciones especiales”.

¿Qué pasó en el hospital de China?

El pasado 1 de enero, una mujer compartió en redes sociales una foto donde se podía ver a una mujer sentada en medio de un charco de sangre. De acuerdo con la publicación, que después fue eliminada, la prueba negativa de la mujer embarazada había caducado unas horas antes de llegar al hospital.

Y solo la ingresaron dos horas después, cuando presentó una nueva prueba negativa de Covid-19, sin embargo, ya era tarde, pues la mujer sufrió un abortó espontáneo en las puertas del hospital.

La publicación causó indignación entre cientos de personas que se quejaron por el confinamiento con el que la ciudad de Xi’an enfrenta la pandemia de coronavirus.

China tiene una política inflexible de cero tolerancia contra el Covid-19, por lo que los residentes no pueden salir de sus casas sin una razón permitida y al hacerlo, deben contar con una prueba negativa de al menos 48 horas antes.