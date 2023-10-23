Asesinan a mandos y 6 policías municipales en Coyuca de Benítez, Guerrero

En Guerrero, este lunes 23 de octubre fueron asesinados el secretario de seguridad pública, Alfredo Alonso López, y a Honorio Salinas Garay, director de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez.

Reportes policiales refieren que el hecho fue en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad del Papayo cuando se encontraban realizando un recorrido de trabajo por la zona.

Cabe mencionar que Honorio Salinas entró al cargo en sustitución de David Borja, quien también fue atacado a tiros el pasado primero de diciembre, motivo por el que salió de la corporación.

Reportan más elementos de la SSP muertos en Coyuca de Benítez, Guerrero

Las primeras versiones refieren que hay al menos seis elementos policiacos más que murieron por este ataque armado contra los mandos policiacos de la localidad en Guerrero.

En redes sociales comenzó a circular un video presuntamente captado en el municipio de Coyuca de Benítez, sitio en donde ocurrió la masacre contra los mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.

La grabación expone el momento en el que se escuchan las ráfagas de las armas de fuego que fueron disparadas y algunas voces de las personas que registraron los hechos desde el interior de una casa de la localidad.

¿Cómo atacaron a los policías en Coyuca de Benítez, Guerrero?

De acuerdo con algunas versiones policiales, los mandos y sus agentes se encontraban realizando un recorrido de trabajo en la región cuando fueron emboscados por grupos del crimen organizado, quienes despojaron a los oficiales de sus unidades, así como armamento.

En algunas imágenes tomadas minutos después de encontrar a los agentes sin vida, se aprecia cómo fueron amarrados de manos antes de que fueran atacados.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad ni el gobierno de Guerrero se ha pronunciado sobre este hecho en el que murieron los mandos Alfredo Alonso López, y a Honorio Salinas Garay, así como otros seis policías municipales que se encontraban asignados como escoltas al momento en que ocurrió la agresión.