¡Nadie está a salvo de la delincuencia! Balean a sacerdote y activista en Guerrero

El padre José Filiberto Velázquez Florencio, sacerdote y activista por los Derechos Humanos en Guerrero, fue atacado a balazos al interior de su vehículo cuando salía de una reunión; el líder religioso logró refugiarse y salvar su vida.

En entrevista para Hechos AM el padre ‘Fili’, como lo conocen en Guerrero, narró que la entidad pasa por un escenario de violencia muy fuerte en el que los grupos del crimen organizado incluso

“Nosotros trabajamos en un territorio bastante amplio, donde visitamos uno u otro territorio, nos hace de una manera vulnerable ya que pudieran pensar que estamos haciendo preferencia por uno u otro grupo (delincuencial) y eso pudo haber hecho que toquemos intereses del poder”, expresó.

Así fue el ataque contra el padre ‘Fili’ en Guerrero

Filiberto Velázquez Florencio contó que una vez que abandonó la reunión se dirigía a su domicilio en Chilpancingo cuando de pronto una motocicleta con dos sujetos armados le cerró el paso y comenzó a disparar contra su vehículo, en el ataque dos balas golpearon la unidad, una en la llanta y otra en el parabrisas.

Por este motivo, el padre ‘Fili’ se agachó al interior del automóvil y esperó a que terminara la agresión, inclusive, pensó que estaba herido, pero poco a poco se puso de pie y escapó del lugar.

“Escuché los disparos, como mi llanta se ponchó y solo me acosté, instinto de protección, sentí como los vidrios golpeaban mi mano derecha, pensé que me habían dado, pero me fui reincorporando y me di cuenta que estaba bien”, recordó.

Una vez que las detonaciones de arma de fuego cesaron el párroco corrió a un lugar seguro hasta que llegó a la Escuela Normal de Ayotzinapa donde realizó una llamadas para alertar a las autoridades y a los agentes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“No abandonaré Guerrero tras el ataque”

El sacerdote y activista afirmó que, a pesar de que las autoridades le han sugerido abandonar Guerrero, él tomó la decisión de quedarse porque es su deber como párroco acompañar a las personas que pasan por situaciones similares en la entidad y no tienen la oportunidad de irse.

“Sería un testimonio de cobardía dejarlos y uno tener el privilegio de estar en un lugar diferente, estando en estas circunstancias ha cambiado mi vida, antes tenía la libertad de ir a cualquier hora, ahora debo ir acompañado, evito salir, es acostumbrarse a una nueva realidad, la situación ha rebasado a las instituciones”, añadió.