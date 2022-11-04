Crean sistema para homologar carpetas de investigación de delitos en el país

Con 449 votos a favor y 25 en contra la Cámara de Diputados reformo el Código Nacional de Procedimientos Penales para dar vida a un Sistema Único de Carpetas de Investigación, que operara de manera digital con alcance el todas las Fiscalías de Justicia del país. Buscan mejorar la impartición y procuración de justicia y sancionar anomalías de servidores públicos.

El sistema homologa el registro de carpetas de investigación para identificar las etapas de inicio a fin de un proceso, actuaciones, requisitos y plazos para solicitar medidas que requieran control judicial y agilizar la procuración e impartición de la justicia.

Se obligará a Ministerios Públicos y Policías a registrar las actuaciones que realicen durante la investigación de los delitos, lo que permitirá combatir deficiencias en el desahogo de las diligencias, cadena de custodia y levantamiento de pruebas.

Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena resaltó: “Dicho sistema informático deberá considerar diversos posibles supuestos que alerten al Ministerio Público sobre los tiempos y actos de investigación que deba atender, así como los actos que deba requerir al juez de control de conformidad con cada etapa del proceso penal de que se trate. Sistema que deberá enlazarse con el órgano interno de control de cada fiscalía, la que en caso de detectar hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito sea quien presente la denuncia correspondiente a la Unidad de Asuntos Internos”.

Según la encuesta nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, del INEGI, en 2021, el 93.2 por ciento de los delitos o no fueron denunciados o no se investigaron debidamente.

La información que contenga el Sistema Único de Carpetas de Investigación estará bajo resguardo y seguridad de cada Fiscalía de las entidades federativas, quienes además deberán evaluar el despeño de su personal ministerial ya se apara medidas disciplinario o bien otorgar estímulos y reconocimientos.

El dictamen se envió al Senado de la República para su validación.