Asesinato de Fernando Villavicencio genera múltiples especulaciones y acusaciones

La muerte del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio provocó un frenesí de especulaciones de varios políticos, incluidos los aliados del periodista asesinado que estaban con él en los momentos previos a su muerte, sobre por qué fue abatido y por qué no estuvo mejor protegido.

Villavicencio, quien fue asesinado a tiros en Quito la semana pasada, se hizo un nombre como periodista de investigación sobre casos de corrupción antes de convertirse en legislador. Y hace tiempo convivía con las amenazas.

La policía arrestó a seis sospechosos que, dijo, son colombianos y de grupos criminales. Otro murió en el tiroteo que acabó con la vida de Villavicencio.

No obstante, aún no hay respuestas claras sobre el motivo de su asesinato, quién estuvo realmente detrás o por qué falló su seguridad. En ese vacío, la especulación abunda.

La familia de Villavicencio dijo que denunciará al Estado ecuatoriano, al presidente del país, Guillermo Lasso, y a otras autoridades de seguridad, señalando que el candidato no tuvo la protección adecuada.

Estamos denunciando al Estado ecuatoriano por el delito de asesinato (...) hubo una omisión dolosa, el Estado ecuatoriano no cumplió su papel de garante. Marco Yaulema / Uno de los abogado de la familia Villavicencio

La oficina de prensa de Lasso dijo en un comunicado que rechazaba la acusación de la familia de Villavicencio y pidió que el caso no sea "politizado".

El gobierno de Lasso "solicita que no se politice el caso y se permita al sistema de justicia avanzar con las investigaciones y llegue a una verdad procesal", agregó el comunicado.

🔴 Comunicado Oficial | El Gobierno Nacional a la ciudadanía. pic.twitter.com/iqq9buvi4s — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 18, 2023

La policía dijo la semana pasada que su investigación incluye preguntas sobre por qué un vehículo blindado que normalmente usa el candidato estaba en Guayaquil y no con Villavicencio el día del asesinato.

El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo a periodistas que en los próximos días tendrán los resultados de una investigación interna de la policía.

El candidato Villavicencio, quien recibió disparos cuando ingresaba al asiento trasero de una camioneta tras un evento de campaña en un coliseo, tenía tres anillos de seguridad, dijo la policía.

Tres policías estaban entre las nueve personas heridas en el hecho. Los uniformados detonaron un explosivo en el sitio.

"Debían tener una estructura muchísimo más fuerte", dijo a Reuters Patricio Carrillo, exministro del Interior y candidato a legislador, quien estaba con Villavicencio en el acto donde fue asesinado.

"La gente lo quería y cada vez iba creciendo esa emoción y no podía evitar que lo abracen, ese día mucha gente se puso alrededor de la seguridad inmediata y quería tener fotos, quería topar al candidato", explicó.

El #Ecuador tiene claridad de quienes serían los autores del asesinato de Fernando Villavicencio. pic.twitter.com/rMHqi7QRlC — Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) August 18, 2023

Después del evento, Villavicencio salió por el frente del coliseo, donde se había reunido mucha gente, dijo Patricio Carrillo, y agregó que él mismo se había quedado conversando con amigos.

Patricio Carrillo fue evacuado por dos miembros del personal de seguridad por la puerta trasera cuando se escucharon los disparos.

"Creíamos que teníamos cobertura, pero esa cobertura nos damos cuenta en esa oportunidad que al menos no era suficiente", dijo. "Pero eso nos tiene que responder la policía. Si la persona a proteger perdió la vida, ese es un fracaso absoluto en el esquema de seguridad".

En respuesta a una solicitud de Reuters, la policía envió un comunicado publicado en plataforma X, antes conocida como Twitter, que dice que están trabajando con la oficina del fiscal general para encontrar a los responsables y que lamentaba el asesinato de Villavicencio.

"Lo importante es dar con la persona que financió esta muerte, el autor intelectual, el psicópata que no quería que en el Ecuador se resuelvan los problemas de corrupción e impunidad", señaló Patricio Carrillo, haciéndose eco de los llamados de la viuda de Villavicencio la semana pasada.

¿Qué otra versión se ha viralizado sobre el asesinato de Fernando Villavicencio?

Christian Zurita, candidato que reemplaza a Villavicencio por el movimiento Construye y que también se encontraba en el coliseo el día del asesinato, dijo el jueves a periodistas, sin aportar pruebas, que creía que el candidato Villavicencio había sido asesinado porque quería militarizar los puertos del país, puntos clave de salida de las drogas al exterior.

El asesinato de Villavicencio ha ensombrecido las elecciones del domingo para elegir un reemplazo del presidente saliente Guillermo Lasso. Luisa González, protegida del expresidente Rafael Correa, se perfilaba como la favorita para ganar las elecciones.

Rafael Correa, quien en el cargo se enfrentó regularmente con Villavicencio, calificó el asesinato como un "complot político" para dañar a su partido Revolución Ciudadana.