¿Vas por tu credencial de elector? Estos días no labora el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que suspenderá los servicios de credencial de elector en los últimos días de diciembre de 2022, por lo que pidió a la ciudadanía tomar precauciones.

A través de un comunicado, el INE indicó que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) suspenderán labores del 26 de diciembre al 2 de enero de 2023.

#BoletínINE | Suspenderá INE servicios de credencial del 26 de diciembre al 2 de enero. https://t.co/CQjoO1tfrb pic.twitter.com/i3gM8W9NXs — @INEMexico (@INEMexico) December 22, 2022

En el caso de Coahuila y del Estado de México (Edomex) los servicios para credencial de elector se suspenderán el 2 de enero.

Será hasta el 3 de enero de 2022 cuando se reanuden los servicios en los MAC, de acuerdo con el INE.

¿Cómo sacar citas en el INE para la credencial de elector?

El instituto electoral ofrece un sistema para agendar un cita en el que el interesado puede tramitar su credencial de elector, sin embargo, explicó que durante este periodo el sistema de citas está habilitado para no programarlas, por lo que la ciudadanía no podrá llevar a cabo ningún trámite en los MAC en los días señalados.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a aprovechar la capacidad del servicio que se tiene en los Módulos de Atención Ciudadana y acudir a su cita programada en el día y hora en que solicitaron.

¿Cómo saber si ya está mi credencial de elector?

Una vez que hayas acudido a tu cita a tramitar tu credencial de elector se te entregará un documento que contiene el folio con el que podrás verificar el estatus de tu credencial del INE.

En la página del instituto podrás consultar el estatus de la credencial y solo se necesita ingresar el folio que se te proporcionó en el módulo.

El tiempo de espera de la credencial de elector es aproximadamente dos semanas.

Recuerda que en los 900 módulos del INE se pueden realizar los siguientes trámites:

Inscribirse en el Padrón Electoral.

Actualizar el domicilio.

Corregir errores en el nombre de la persona.

Reponer la credencial de elector en caso de robo o extravío.

Renovar las credenciales que perderán vigencia.