Nacen 7 crías de demonio de Tasmania, especie extinta en estado natural en Australia

El demonio de Tasmania, un animal que en vida silvestre se creía extinto hace tres mil años en Australia, volvió a dar esperanzas a conservacionistas, luego de que nacieran en estado natural siete crías.

Estas nacieron al norte de Sidney, Australia, en una reserva salvaje que cuenta con 400 hectáreas en Barrington Tops.

Growing the next generation! pic.twitter.com/qzmecy6Xpg — Aussie Ark (@aussie_ark) May 15, 2021

Las crías del demonio de Tasmania son producto del apareamiento de 26 ejemplares que fueron liberados en el extenso santuario hace un año, el cual tiene vallas para su protección.

Conservacionistas descubrieron que al reproducirse, los demonios de Tasmania muestran que se han adaptado de forma correcta y comenzaron a aumentar la población.

Las siete crías del demonio de Tasmania se reportan con buen estado de salud, de acuerdo con la asociación Aussie Ark, las cuales fueron encontradas y revisadas en las bolsas de las hembras.

Extinción del demonio de Tasmania en Australia

Se cree que el demonio de Tasmania se extinguió en Australia continental por manadas de dingos, que son perros salvajes, aproximadamente tres mil años.

Sin embargo, la asociación Aussie Ark realiza esfuerzos para conservar esta especie de marsupiales, como este proyecto del que nacieron siete crías del demonio de Tasmania.

Además, el demonio de Tasmania padece una enfermedad que provoca la muerte en el 100% de los casos, conocida como tumor facial transmisible del diablo de Tasmania (DFTB), detectada alrededor de 1996, lo que ha provocado su desaparición hasta del 85% de su población.

El demonio de Tasmania al ser mordido por otro se le transmite el cáncer, el cual provoca un tumor que al llegar a la boca les impide comer y mueren.

Tasmanian Devils will eat anything of animal origin, including insects, amphibians, reptiles, birds and mammals. Their powerful jaws and tooth structure allows them to consume bones, fur and exo-skeleton. pic.twitter.com/hNo2Sh2egS — Aussie Ark (@aussie_ark) May 14, 2021

El nacimiento de estas crías del demonio de Tasmania ha hecho que los conservacionistas califiquen el proyecto como “histórico”, ya que el proceso de reproducción de estos marsupiales fue angustiante.

Se cree que en los próximos años se liberen más ejemplares del demonio de Tasmania, junto con otras especies para que se adapten a un entorno similar a su hábitat, a fin de introducirlos posteriormente a áreas abiertas.

Características del demonio de Tasmania en Australia

El demonio de Tasmania alcanza un peso de hasta ocho kilos y poseen un pelaje marrón o negro y es una especie que aún es considerada en peligro de extinción.

Este marsupial es conocido por sus quijadas fuertes al pelear por comida o en parejas, además del rugido potente. Se alimenta de pequeños animales, aunque no representan un peligro para los seres humanos o el ganado, ya que siempre busca cadáveres.

The #DevilComeback is a historic effort to return the iconic Tasmanian Devil to mainland Australia for the first time in 3,000 years through the collaborative work of Aussie Ark, @Global_Wildlife and @WildArk. pic.twitter.com/j1TvgwQcgw — Aussie Ark (@aussie_ark) April 25, 2021

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