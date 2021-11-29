Criptomoneda omicron dispara su valor ante variante de Covid19

La semana pasada, los mercados mundiales cayeron ante la noticia de una nueva variante de Covid19 que fue bautizada como omicron , nombre que coincide con el de una criptomoneda cuyo valor se disparó después de que la letra griega ingresara en el léxico de los inversores.

El precio de esta criptomoneda o token digital se multiplicó casi por 10 entre el viernes y el lunes por la mañana, cuando alcanzó los 688 dólares, antes de caer hasta un 75 por ciento, según un informe del rastreador de criptomonedas CoinGecko.

Criptomoneda ómicron aumenta su valor

La criptomoneda omicron, descrita en su sitio web como: un protocolo monetario descentralizado respaldado por bonos del Tesoro, se cotizaba a unos 371 dólares. Cabe señalar que hasta el pasado jueves, esta criptomoneda valía alrededor de 65 dólares.

OMS bautiza nueva variante de Covid19 como ómicron

Desde el viernes, la Organización Mundial de la Salud, bautizó como omicron a la nueva variante de Covid19, que conforme a especialistas tiene un riesgo global "muy alto" de provocar aumentos repentinos de contagios. Científicos señalan que podría llevar varias semanas comprender su gravedad.

“Although many of us might think we are done with COVID-19, it’s not done with us.”



World Health Organization Director-General Tedros Ghebreyesus warned Monday that the Omicron variant is the latest reminder the pandemic remains an ongoing global threat https://t.co/88ZH0B8xYq pic.twitter.com/ahayiAGBp6 — CBS News (@CBSNews) November 29, 2021

Bitcóin sufrió su peor día en los últimos dos meses

Bitcóin, la criptomoneda y sistema de pagos sin banco central o administrador único, sufrió su peor día en dos meses, luego que el pasado viernes cayera más de un 8 por ciento, cuando los inversores abandonaron las acciones y otros activos más riesgosos a favor de activos considerados seguros como el dólar.

Cabe señalar que desde ese día, bitcóin se ha recuperado de casi todas sus pérdidas, y los mercados globales retomaban una apariencia de calma durante la mañana de este lunes (29 de noviembre de 2021).

Este año, desde el "Juego del Calamar" hasta el dogecoin, las criptomonedas menores se han beneficiado de sus enlaces a los memes o la cultura web, registrando rápidos auges y caídas, mientras que nombres más convencionales como el bitcóin se ha disparado en popularidad.

Aún no está claro cuándo fue que se lanzó el "token" omicron, pero los datos acerca de su precio en CoinGecko, solo estaban disponibles a partir del 8 de noviembre.