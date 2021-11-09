Director confirma segunda temporada de “El juego del calamar”

La exitosa serie de Netflix, “El juego del calamar”, tendrá una segunda temporada, adelantó su creador y director, Hwang Dong-hyuk, quien hace unos meses dijo que no era una prioridad la continuación del drama.

“Casi no nos dejan otra opción. Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada”, declaró el director durante un evento cinematográfico a una agencia internacional.

Don't mind me, I'll just be staring at this photo of Lee Jung-jae, Jung Ho-yeon, and Park Hae-soo at an LA Squid Game screening for the rest of the night.



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Sin dar muchos detalles sobre la segunda temporada de “El juego del calamar”, el director coreano mencionó que el protagonista Seong Gi-Hun volverá para hacer algo por el mundo.

Está en mi cabeza ahora mismo, actualmente estoy en el proceso de planificación, pero creo que es demasiado pronto para decir cuándo y cómo sucederá. Así que les prometo esto, Gi-Hun regresará y hará algo por el mundo.

Durante una entrevista con un medio internacional, Hwang aseveró que la serie había dejado “algunos cabos sueltos” que le gustaría explicar en una segunda temporada, referentes a la historia del detective y la del hombre con ttakji en los bolsillos.

“El juego del calamar” ha dado popularidad a sus protagonistas

De acuerdo con la descripción de Netflix, la serie de “El juego del calamar” se centra en cientos de jugadores que, motivados por la falta de dinero, aceptan competir en desafíos infantiles a pesar del riesgo mortal que implican.

La serie surcoreana, que a lo largo de nueve capítulos muestra a los concursantes arriesgando su vida para ganar 45 mil 600 millones de wones (38 millones de dólares), se convirtió en el mejor lanzamiento de una producción original de Netflix.

“‘El juego del calamar’ llegó a 111 millones de fans convirtiéndose en la serie más grande de Netflix de todos los tiempos”, escribió la plataforma de streaming en sus redes sociales.

El juego del calamar llegó a 111 millones de fans convirtiéndose en la serie más grande de Netflix de todos los tiempos. pic.twitter.com/UlFR5nKBwA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 12, 2021

El éxito de la serie, que regresará con la temporada 2, no solo ha dado visibilidad a los actores, también los ha motivado a interactuar a través de redes sociales con sus admiradores.

Park Hae-soo, el actor que interpreta a Jo Sang-woo, confesó a una agencia internacional que decidió abrir una cuenta de Instagram para comunicarse con el mundo.

Por su parte, el actor Lee Jung-jae mencionó que tras el estreno de “El juego del calamar” las personas ya lo reconocen cuando transita por calles de Estados Unidos.

“Eso es asombroso, la gente simplemente va y dice ‘hola’, así que realmente no sé cómo responder a todo el amor, es genial poder conocer a los fans que han amado y visto la serie”, reconoció Lee.

