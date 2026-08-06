SIAPA y Gobierno de Jalisco combaten crisis de agua y llevan suministro potable gratuito a colonias afectadas

La crisis de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara comenzó a ser atendida con una estrategia conjunta entre el Gobierno de Jalisco y el SIAPA , instituciones que desde el pasado 15 de julio implementaron un plan para llevar agua potable a las colonias más afectadas; además del suministro para las actividades cotidianas, los habitantes también pueden recibir agua apta para consumo humano de manera gratuita.

El programa busca responder a uno de los principales problemas que enfrentan miles de familias durante esta temporada; para ello, las autoridades instalaron puntos de abastecimiento donde los ciudadanos únicamente deben acudir con un garrafón limpio para recibir agua purificada , lista para beber y utilizar en sus hogares.

Así funciona la estrategia para enfrentar la crisis de agua

El SIAPA explicó que el plan no se limita al reparto de agua. Paralelamente comenzaron obras para modernizar la planta potabilizadora de Miravalle mediante la instalación de dos nuevos trenes de potabilización, infraestructura que permitirá incorporar hasta 2 mil litros por segundo con mejores estándares de calidad al sistema de distribución que abastece a la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, esta modernización fortalecerá el suministro en las zonas con mayores afectaciones y permitirá operar una red más eficiente para garantizar agua potable en el mediano y largo plazo.

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#Jalisco #Guadalajara ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Jalisco enfrenta la crisis hídrica con una estrategia histórica 💧 Desde el 15 de julio, el Gobierno estatal y el SIAPA activaron obras clave como nuevos trenes de potabilización en Miravalle, garantizando agua limpia y cristalina para colonias afectadas. El servicio es gratuito y busca dar confianza a los hogares con tecnología moderna y filtros avanzados. #AguaPotable

Agua potable gratuita para las colonias afectadas

Como parte de la estrategia, las plantas potabilizadoras entregan agua de forma gratuita a las familias; el procedimiento es sencillo: las personas únicamente deben presentar un garrafón limpio con tapa para que sea llenado con agua tratada y apta para consumo.

Habitantes beneficiados señalaron que esta medida representa un apoyo importante, ya que el líquido puede utilizarse tanto para beber como para preparar alimentos, lavar frutas y verduras o cubrir otras necesidades del hogar.

El Gobierno de Jalisco afirmó que la crisis de agua es un fenómeno que también afecta a otras ciudades de México y del mundo; sin embargo, aseguró que en la entidad se trabaja de manera coordinada entre distintas dependencias para atender el problema y acelerar las soluciones .

Las autoridades agregaron que la estrategia cuenta con recursos estatales y continuará operando mientras persistan las afectaciones, con el objetivo de que las familias dispongan de agua de calidad en las colonias donde el servicio continúa siendo insuficiente.