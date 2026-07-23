Descuentos del SIAPA por mala calidad del agua en la ZMG de Jalisco: quiénes pueden recibirlos, de cuánto serán y cómo pedirlos

Luego de que el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad un descuento del 80 por ciento en el recibo para las personas afectadas por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), es importante que conozcas quiénes podrán recibir este beneficio otorgado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), de cuánto será el descuento, hasta cuándo estará vigente y cuáles son los pasos para solicitarlo.

Esta medida tiene como objetivo beneficiar a miles de usuarios que durante las últimas semanas reportaron problemas por la mala calidad del agua durante el suministro en varios municipios de la ZMG, como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá; sin embargo, todavía falta que el SIAPA publique las reglas de operación para definir cómo se aplicará el beneficio.

¿De cuánto será el descuento en el recibo del SIAPA?

El Congreso de Jalisco aprobó que los usuarios afectados puedan recibir un descuento de hasta el 80 por ciento en el cobro del servicio de agua potable , por lo que en caso de obtener el porcentaje máximo, los beneficiarios únicamente pagarían el 20 por ciento del monto de su recibo.

No obstante, el porcentaje definitivo dependerá de las reglas que emita el SIAPA, ya que el organismo será el encargado de determinar cómo se aplicará el beneficio en cada caso.

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¿Quiénes podrán recibir el descuento?

Hasta el momento, el organismo tiene registradas 233 colonias con reportes por mala calidad del agua , mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha recibido quejas provenientes de alrededor de 600 colonias.

Para evitar que personas afectadas queden fuera del apoyo, las autoridades informaron que ambas bases de información serán consideradas durante el proceso.

¿Cómo solicitar el descuento del SIAPA?

Por ahora no es posible realiza r el trámite, ya que el SIAPA aún debe publicar el procedimiento oficial para acceder al beneficio.

Entre la información que dará a conocer el organismo se encuentran los requisitos que deberán cumplir los usuarios, la lista definitiva de colonias beneficiadas, el mecanismo para solicitar el descuento y los plazos en los que se aplicará la reducción en los recibos; por lo que espera que estos lineamientos sean anunciados en los próximos días.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los descuentos?