¿De dónde vienen las armas? 7 de cada 10 homicidios en México provienen del mercado negro

En México existe una paradoja de seguridad: es uno de los países con leyes más estrictas para la compra legal de armamento, pero al mismo tiempo, el 70% de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego adquiridas en la ilegalidad.

En este reporte, Fuerza Informativa Azteca (FIA) contrasta estas dos realidades: el riguroso monopolio del Estado y el desbordado mercado negro.

El control de las armas en México: Solo una empresa tiene permiso

Para entender la dimensión legal, FIA ingresó a la Fábrica de Armas Mendoza, la única empresa privada en todo el país que cuenta con permiso del gobierno para manufacturar pistolas y armas largas. Sin embargo, su venta está restringida.

Alejandro Jiménez, Director General de la fábrica, explicó el candado institucional:

“Nosotros solo le podemos vender al Ejército Mexicano. El Ejército es el que tiene su tienda (DCAM). No se le puede vender a cualquier persona que no se identifique absolutamente quién es”.

Cualquier particular o empresa de seguridad privada que desee un arma debe pasar por los filtros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Alejandro Jiménez, Director General de la Fábrica de Armas Mendoza | FIA

La realidad: 20 mil armas ilícitas al año

Mientras la vía legal es un embudo, la frontera es una coladera. Cifras de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos (ATF) estiman que 20 mil armas ilícitas ingresan anualmente a México.

Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México (Colmex), advierte que desde 2005 han entrado al menos 4 millones de armas ilegales provenientes de Estados Unidos, Brasil, Europa y Asia.

“Llegan escuadras 9 milímetros, rifles de asalto, pero también armamento más sofisticado para grupos de élite, como Barret calibre .50", detalló el experto.

México armado por el mercado negro



Mientras que comprar un arma legal en México es casi imposible para un ciudadano común, el mercado negro surte a los criminales con total impunidad.



La gran mayoría de los asesinatos en México se cometen con armas ilícitas provenientes de EU,… pic.twitter.com/9DMp8B08bM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2026

“A dos cuadras de Palacio Nacional”

La investigación destaca un punto crítico de relevancia local para la Ciudad de México. A pesar de los operativos, la venta ilegal ocurre a plena luz del día en zonas céntricas.

“Legalmente es muy difícil... pero ilegalmente se pueden comprar a dos cuadras de Palacio Nacional. Ahí al ladito, en La Merced, en Tepito, se compra todo el armamento que quieran”, denunció Aguayo.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman que el esfuerzo por controlar la producción interna sirve de poco cuando el mercado negro arma al crimen con absoluta libertad.

