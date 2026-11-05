Crisis del INE debilita la confianza pública; Coparmex pide recuperar su independencia

La Coparmex lamentó que la crisis del INE haya debilitado la confianza pública en una institución construida en décadas de lucha y participación ciudadana para garantizar una autoridad autónoma, independiente, plural y confiable.

Coparmex exige fortalecer la independencia del INE tras crisis de confianza pública

En un pronunciamiento pidió fortalecerlo y recuperar la confianza ciudadana, garantizar una Presidencia legítima e independiente, vigilancia y rendición de cuentas, regresar a la colegialidad y los contrapesos, un Comité Técnico de Evaluación independiente, Criterios de evaluación transparentes, pero sobre todo garantizar una Presidencia autónoma e independiente y de alto nivel profesional.

"La renuncia de una persona y sus colaboradores no resuelve la crisis. Se necesitan controles internos y contrapesos que garanticen la autonomía independencia del INE. La confianza ciudadana es el principal respaldo de una autoridad electoral. Sin ella no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad", mencionó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Coparmex.

La Coparmex hace un llamado para atender la crisis con responsabilidad democrática y visión de Estado, para fortalecer al INE y recuperar la confianza, y para garantizar una Presidencia del INE legitima e independiente.

Coparmex propone ocho acciones para reforzar la credibilidad e imparcialiadad:



Investigaciones rápidas, transparentes y sin excepciones

Vigilancia y rendición de cuentas

Recuperar la colegialidad y los contrapesos del INE

Abrir un diálogo permanente con la sociedad

Comité Técnico de Evaluación independiente

Criterios de evaluación transparentes

Expedientes y evaluaciones públicas

Garantizar una Presidencia del INE autónoma e independiente y de alto nivel profesional



¿Qué está pasando en el INE?

El INE sigue purgándose tras la renuncia de la expresidenta, Guadalupe Taddei. A través de un comunicado, el órgano electoral confirmó que diez consejerías electorales avanzan de manera colegiada en la revisión y análisis de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, proceso que hasta el momento suma un total de 30 renuncias de funcionarios clave en distintas áreas administrativas y de dirección.

