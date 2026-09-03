Sin cirugías ni hemodiálisis, trabajadores de hospitales en Veracruz exigen insumos

En Veracruz están muy lejos de considerarse en Dinamarca, ya que en los hospitales públicos hay falta de insumos y medicinas. Incluso pacientes que requieren tratamientos continuos, como la hemodiálisis, llevan más de un mes sin recibir medicamentos necesarios tras las terapias.

Pacientes de hemodiálisis denuncian falta de medicamentos en Veracruz

Los afectados no solo hablan de incomodidades, sino de riesgo real para sus vidas. Ante ello, trabajadores de hospitales realizaron protestas con carteles donde exigen sus demandas. Jesús Pale Valencia, paciente de hemodiálisis en la ciudad de Veracruz, explicó que, aunque le realizan el lavado de sangre tres veces por semana, no cuentan con los insumos complementarios.

“Le pedimos a la gobernadora (Rocío Nahle) ¡que por favor ayude! Que nos dé la medicina. No nada más somos un enfermo, somos bastantes. Necesitamos la medicina para seguir sobreviviendo”, declaró a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

Cirugías paralizadas y protestas: la crisis en hospitales públicos de Veracruz

La falta de compromiso de la Secretaría de Salud estatal, encabezada por Mariela Hernández García, también ha sido criticada por personas que llevan meses esperando una cirugía.

Por ejemplo, Eleazar Sáenz, originario de Zongolica, se solidarizó con los trabajadores de la salud que se manifestaron por el desabasto, pero advirtió que la situación es insostenible.

“Me iban a atender, pero no hay ni herramientas y dicen que no hay medicinas. Yo llevo 6 meses esperando”, expresó.

Exigen a Rocío Nahle solución al desabasto en el sector salud

Con la incertidumbre de no saber cuándo recibirán procedimientos médicos dignos, los pacientes exigen a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, que llegó abanderada por el partido Morena, que atienda el problema de fondo.

