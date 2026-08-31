VIDEO: Rocío Nahle desata duras críticas por limpiarse la mano tras saludar a un trabajador en Veracruz

Un video difundido a través de redes sociales ha colocado nuevamente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, en el centro de la controversia pública. Durante una gira de trabajo por la comunidad del Ingenio San Pedro, ubicada en el municipio de Lerdo de Tejada, la mandataria estatal fue captada en el momento exacto en que, tras estrechar la mano de un trabajador local, realiza un movimiento para limpiarse.

La acción quedó completamente registrada en grabaciones que rápidamente se volvieron virales, provocando una oleada de indignación entre internautas y ciudadanos que calificaron el comportamiento de la gobernadora como un acto despectivo que deja mucho que desear respecto a la empatía de las autoridades hacia la clase trabajadora.

Rocío Nahle buscaba bautizar un salón con su nombre y luego se retracta

Este incidente se suma a una serie de desaciertos mediáticos que han marcado la gestión de la mandataria veracruzana. Recientemente, tras concluir una costosa remodelación en el Palacio de Gobierno de Veracruz con una inversión superior a los 60 millones de pesos, Nahle García causó revuelo al insinuar que uno de los salones recién embellecidos llevaría el nombre de la primera mujer gobernadora del estado, haciendo alusión a su propia persona.

🚨 Rocío Nahle se limpia la mano tras saludar a trabajador



📲 La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se volvió tendencia este fin de semana luego de que a su llegada a un ingenio se limpió la mano inmediatamente después de saludar a un obrero, lo anterior ocurrió la mañana de… pic.twitter.com/RnDZc2eZ17 — Político MX (@politicomx) August 30, 2026

"Eran unas cuarterías; estaba espantoso. Decidimos arreglar. Quedó un salón grande muy bonito alque queremos ponerle el nombre de una mujer, pues porque es la primera mujer gobernadora", declaró en su momento. Ante la ola de cuestionamientos por presunto egocentrismo y vanidad institucional, la mandataria tuvo que recular ante la prensa asegurando: "No, no, no, cómo crees, de ninguna manera", negando así la intención de plasmar su nombre en el recinto oficial.

Veracruz: La entidad con mayor número de asesinatos de periodistas

La creciente tensión social sobre la administración estatal también se enmarca en un contexto de profunda vulnerabilidad para el ejercicio periodístico. Veracruz se mantiene históricamente como una de las entidades federativas más peligrosas para la prensa en México, encabezando las cifras de asesinatos y agresiones contra comunicadores.

Lejos de garantizar un entorno de protección efectiva, la postura pública de la mandataria ha sido señalada por diversos colectivos y organizaciones de libertad de expresión debido a sus constantes descalificaciones verbales hacia la prensa crítica, así como a la revictimización de los reporteros agredidos o asesinados al desestimar el ejercicio de su labor informativa como línea principal de investigación.