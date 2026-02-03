"¡Bola de hipócritas!” Critican a Morena por minuto de silencio por Venezuela ¿Y México?

La Cámara de Diputados se convirtió, de nueva cuenta en escenario de intensos contrastes ideológicos tras el debate sobre la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y un minuto de silencio en memoria de los muertos durante la aprehensión de Nicolás Maduro.

Lo que inició como un acto de duelo protocolario derivó en una confrontación de posturas entre el bloque oficialista y la oposición, dejando al descubierto las profundas grietas en la visión de política exterior y seguridad nacional.

Minuto de silencio encendió el debate

La chispa fue encendida por la diputada Magdalena Rosales (Morena) , quien solicitó formalmente un minuto de silencio en memoria de las víctimas de lo que calificó tajantemente como una "invasión" de Estados Unidos eb Venezuela, para detener a Nicolás Maduro.

Según la legisladora, las acciones armadas han dejado un saldo de más de 100 personas asesinadas, crímenes que describió como "impunes y violentos".

Rosales enfatizó que América Latina no puede mantenerse indiferente ante el dolor de las familias venezolanas, cubanas y de mexicanos con vínculos en la región que han perdido la vida en el conflicto.

A este reclamo se sumó el diputado José Luis Sánchez (PT), quien endureció el discurso al condenar directamente al gobierno de Donald Trump; calificó la administración estadounidense de "imperialista" y "fascista", señalando que los hechos representan una agresión armada contra un pueblo que se niega a someterse a intereses extranjeros.

"Bola de hipócritas", responde el PAN

Por otro lado, y desde la bancada del PAN, la reacción no se hizo esperar. El diputado José Hinojosa cuestionó lo que llamó una "doble vara" del oficialismo.

Y ante ello, solicitó también un minuto de silencio, pero por las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en México y la violencia, acusando de hipocresía a quienes se lamentan por lo ocurrido en el extranjero mientras en territorio nacional ocurren asesinatos todos los días.

La también panista, Margarita Zavala criticó el uso de estos gestos simbólicos, señalando que los minutos de silencio no deben ser instrumentalizados como herramientas de la agenda política partidista.

El diputado José Hinojosa (PAN) acusa hipocresía de Morena y aliados



Se impone mayoría en minuto de silencio

A pesar de los reclamos, la Mesa Directiva validó la petición original y el Pleno de la Cámara de Diputados terminó guardando el minuto de silencio por las muertes en Venezuela, en medio de una atmósfera de evidente división.