¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el Tren Interoceánico? Mañanera 28 enero

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informa que el lunes comenzarán a contactar a las víctimas del Tren Interoceánico para empezar con la reparación del daño.

Detalló cuánto dinero entregarán a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico, según cada caso y de acuerdo con el daño que haya sufrido cada víctima y familiares.