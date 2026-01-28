¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el Tren Interoceánico? Mañanera 28 enero
Sigue el resumen de la Mañanera Sheinbaum de este 28 de enero. Donde se espera que la presidenta hable sobre el peritaje del Tren Interoceánico donde se confirmó que el descarrilamiento fue por exceso de velocidad del conductor
En la Mañanera de Sheinbaum de este miércoles 28 de enero de 2026, el tema central es la resolución judicial sobre el accidente del Tren Interoceánico. Desde Palacio Nacional, se espera que se hable sobre el peritaje final de la FGR, donde afirmó que el descarrilamiento fue provocado por un exceso de velocidad atribuible al operador, descartando fallas en la infraestructura de la vía. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el minuto a minuto de la Mañanera Sheinbaum hoy.
Mañanera Sheinbaum hoy 28 de enero: ¿Qué dijo sobre el peritaje del accidente del Tren Interoceánico?
Sobre quiebre entre el PT y Morena en Oaxaca
Respecto al quiebre entre el PT y Morena en Oaxaca tras la consulta de revocación de mandato de Salomón Jara, la presidenta fue cuestionada sobre si esto ponía en riesgo su voto a favor de la Reforma Electoral: "No porque una persona u otra no vamos a presentar lo que consideramos indispensable a partir de lo que la Comisión ha recogido de los foros y las encuestas, indispensable para mejorar nuestro sistema electoral", dijo.
¿Cómo son las reuniones de seguridad?
La presidenta Sheinbaum detalló cómo se llevan a cabo las reuniones de Seguridad. "Se lleva a cabo de 6:00 a 7:20, inicia con un reporte del secretario de Seguridad y protección Ciudadana, las detenciones más relevantes y casos especiales. Después se ve el tablero donde se ven homicidios por estado y por municipios prioritarios, a partir de ahí se toman algunas decisiones".
Después se tratan temas particulares.
Inauguración del Tren Santa Fe-Observatorio
La presidenta dio a conocer que será el próximo lunes 2 de febrero cuando se inaugure el Tren Santa Fe-observatorio; sin embargo, está por definir la hora.
Apoyo a víctimas del Tren Interoceánico
Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informa que el lunes comenzarán a contactar a las víctimas del Tren Interoceánico para empezar con la reparación del daño.
Detalló cuánto dinero entregarán a las víctimas del accidente del Tren Interoceánico, según cada caso y de acuerdo con el daño que haya sufrido cada víctima y familiares.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.La mañanera se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.