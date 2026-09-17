Buscan a hombre que arrojó agua hirviendo a dos perritos en Tanhuato, Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación por un posible caso de crueldad animal contra dos perritos en Tanhuato, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a un hombre arrojando lo que parece ser agua hirviendo a los animales.

La agresión habría ocurrido afuera de un establecimiento comercial de la calle Melchor Ocampo, en la colonia San Ramón. Tras conocer el caso, agentes de la Policía de Investigación acudieron al lugar y comenzaron la búsqueda de los perros.

¿Ya localizaron a uno de los perros?

Durante el operativo, las autoridades encontraron al canino de pelaje blanco, que a simple vista presentaba condiciones físicas estables.

Para protegerlo, fue asegurado y trasladado a un albergue, donde permanece bajo resguardo y cuidado de las autoridades correspondientes.

¿Qué se sabe del segundo perro y del presunto agresor?

La Fiscalía continúa con las investigaciones para localizar al segundo canino y determinar quién es el hombre que aparece en el video, así como las posibles responsabilidades por estos hechos.

El Ayuntamiento de Tanhuato también informó que dará seguimiento al caso y reiteró su rechazo al maltrato animal.

¿Qué sanción podría recibir el responsable de la agresión?

Si la investigación de la Fiscalía acredita el delito de crueldad animal, la legislación de Michoacán contempla de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 500 días multa, equivalente de los 11 mil hasta los 58 mil pesos, para quien inflija daño físico a un animal. Además, el responsable puede estar obligado a cubrir la reparación del daño, incluidos gastos de atención veterinaria.