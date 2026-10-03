Este es el estado de salud de las víctimas del ataque en secundaria de Torreón

El ataque registrado en la secundaria de Torreón, Coahuila, dejó a varias personas lesionadas. Aquí te contamos cuál es el estado de salud de las víctimas tras los hechos y qué se ha informado hasta el momento.

¿Cuál es el estado de salud de las víctimas del ataque armado en Torreón?

Tras el ataque armado que vivió la cominidad estudiantil en la escuela secundaria General No. 13, cuatro personas resultaron lesionadas y una docente más perdió la vida.

Cuatro personas resultaron heridas tras el ataque registrado en una secundaria de Torreón, Coahuila: dos docentes, un alumno y una mujer.

Uno de los profesores fue reportado con un estado delicado, mientras que las demás víctimas se encuentran estables.

"Todos reciben atención médica y las autoridades de coahuila mantienen seguimiento a su evolución", mencionó Omar García Harfuch.

Todas las personas lesionadas reciben atención médica y las autoridades de Coahuila mantienen el seguimiento de su evolución para concer su estado de salud.