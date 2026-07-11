¡Ve a llenar el tanque! Este es el precio de la gasolina hoy sábado 11 de julio del 2026
El precio de la gasolina en México se mantiene en su nivel más bajo y estos son los estados con los mejores precios, así que aprovecha para llenar el tanque.
Como ocurre todos los días, conocer el precio de la gasolina hoy en México te servirá para organizar el presupuesto, ya que las variaciones en los combustibles influyen en los gastos de transporte, el costo de diversos productos, la inflación y el impacto de los apoyos gubernamentales. En Azteca Noticias te compartimos los precios promedio de la gasolina Magna, Premium y Diésel para este sábado 11 de julio de 2026.
Precio de la gasolina en México hoy 11 de julio de 2026
- Gasolina Regular (Magna): 23.69 pesos por litro
- Gasolina Premium: 28.47 pesos por litro
- Diésel: 27.11 pesos por litro
Precio del gas natural hoy 11 de julio de 2026
- Precio mínimo: 10.99 pesos por litro
- Precio promedio: 12.60 pesos por litro
- Precio máximo: 14.49 pesos por litro
Precio de la gasolina en CDMX hoy
- Gasolina Regular: 23.81 pesos por litro
- Gasolina Premium: 28.72 pesos por litro
- Diésel: 26.99 pesos por litro
Precio de la gasolina en Edomex hoy
- Gasolina Magna: 23.66 pesos por litro
- Gasolina Premium: 28.06 pesos por litro
- Diésel: 26.78 pesos por litro
Precio de la gasolina en Jalisco hoy
- Gasolina Regular: 23.98 pesos por litro
- Gasolina Premium: 29.26 pesos por litro
- Diésel: 27.21 pesos por litro
Precio de la gasolina en Nuevo León hoy
- Gasolina Regular: 24.06 pesos por litro
- Gasolina Premium: 29.52 pesos por litro
- Diésel: 27.06 pesos por litro
Precio de la gasolina en San Luis Potosí hoy
- Gasolina Regular: 23.89 pesos por litro
- Gasolina Premium: 27.78 pesos por litro
- Diésel: 27.09 pesos por litro
Precio de la gasolina en Quintana Roo hoy
- Gasolina Regular: 24.82 pesos por litro
- Gasolina Premium: 28.20 pesos por litro
- Diésel: 27.96 pesos por litro
¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina?
Si tu carro cuenta con un tanque de 40 litros, llenarlo con gasolina Regular tendría un costo aproximado de 947.60 pesos, mientras que hacerlo con gasolina Premium implicaría un gasto cercano a mil 139.20 pesos.
En el caso de un automóvil con tanque de 60 litros, el desembolso sería de alrededor de mil 421.40 pesos con gasolina Regular y de mil 708.80 pesos si utilizas gasolina Premium.
¿Dónde está más barata la gasolina?
De acuerdo con los precios promedio, Tamaulipas registra la gasolina Regular más económica del país, con 21.91 pesos por litro, seguido de Baja California, donde el combustible se vende en 22.83 pesos por litro.
En contraste, Baja California Sur se mantiene como la entidad con el precio más elevado para la gasolina Regular, con un promedio de 24.24 pesos por litro.