¡Ve a llenar el tanque! Este es el precio de la gasolina hoy sábado 11 de julio del 2026

Como ocurre todos los días, conocer el precio de la gasolina hoy en México te servirá para organizar el presupuesto, ya que las variaciones en los combustibles influyen en los gastos de transporte, el costo de diversos productos, la inflación y el impacto de los apoyos gubernamentales. En Azteca Noticias te compartimos los precios promedio de la gasolina Magna, Premium y Diésel para este sábado 11 de julio de 2026.

Precio de la gasolina en México hoy 11 de julio de 2026

Gasolina Regular (Magna): 23.69 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.47 pesos por litro

Diésel: 27.11 pesos por litro

Precio del gas natural hoy 11 de julio de 2026

Precio mínimo: 10.99 pesos por litro

Precio promedio: 12.60 pesos por litro

Precio máximo: 14.49 pesos por litro

Precio de la gasolina en CDMX hoy

Gasolina Regular: 23.81 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.72 pesos por litro

Diésel: 26.99 pesos por litro

Precio de la gasolina en Edomex hoy

Gasolina Magna: 23.66 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.06 pesos por litro

Diésel: 26.78 pesos por litro

Precio de la gasolina en Jalisco hoy

Gasolina Regular: 23.98 pesos por litro

Gasolina Premium: 29.26 pesos por litro

Diésel: 27.21 pesos por litro

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy

Gasolina Regular: 24.06 pesos por litro

Gasolina Premium: 29.52 pesos por litro

Diésel: 27.06 pesos por litro

Precio de la gasolina en San Luis Potosí hoy

Gasolina Regular: 23.89 pesos por litro

Gasolina Premium: 27.78 pesos por litro

Diésel: 27.09 pesos por litro

Precio de la gasolina en Quintana Roo hoy

Gasolina Regular: 24.82 pesos por litro

Gasolina Premium: 28.20 pesos por litro

Diésel: 27.96 pesos por litro

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina?

Si tu carro cuenta con un tanque de 40 litros, llenarlo con gasolina Regular tendría un costo aproximado de 947.60 pesos, mientras que hacerlo con gasolina Premium implicaría un gasto cercano a mil 139.20 pesos.

En el caso de un automóvil con tanque de 60 litros, el desembolso sería de alrededor de mil 421.40 pesos con gasolina Regular y de mil 708.80 pesos si utilizas gasolina Premium.

¿Dónde está más barata la gasolina?

De acuerdo con los precios promedio, Tamaulipas registra la gasolina Regular más económica del país, con 21.91 pesos por litro, seguido de Baja California, donde el combustible se vende en 22.83 pesos por litro.

En contraste, Baja California Sur se mantiene como la entidad con el precio más elevado para la gasolina Regular, con un promedio de 24.24 pesos por litro.