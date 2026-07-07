¿Tu tanque se vacía rápido? Así amaneció el precio de la gasolina hoy 7 de julio 20026

¡Para que no sufra tu billetera! El litro de gasolina en México registró cambios importantes para este 7 de julio 2026 en distintas regiones del país; te compartimos el nuevo precio de la Magna, Premium y Diésel.

En algunas zonas, el precio de la gasolina Premium supera los 28 pesos el litro. Azteca Noticias te comparte la lista de costos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México para julio 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.47 pesos.

Diésel por litro: 27.12 pesos.

Precio del gas natural para este 7 de julio 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 7 de julio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.73 pesos.

Diésel por litro: 26.99 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 2 de julio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.06 pesos.

Diésel por litro: 26.78 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para julio 2026

El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para este martes 7 de julio 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.99 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.26 pesos.

Diésel por litro: 27.22 pesos

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 7 de julio 2026

El precio de la gasolina en Nuevo León registró cambios importantes para el comienzo de julio 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 24.06 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.51 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en San Luis Potosí HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.89 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.78 pesos.

Diésel por litro: 27.14 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,139.60 pesos por 40 litros

Por otro lado, los vehículos con 60 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,420.80 pesos por gasolina magna y $1,708 .80 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?