¿El peso le “mete presión al dólar”? Así quedó su precio hoy 8 de julio 2026

El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 8 de julio 2026; registra una ligera baja. El peso mexicano muestra una ligera depreciación, en línea con el comportamiento de otras monedas regionales.

La divisa enfrenta presiones debido a un avance moderado del dólar en los mercados internacionales, mientras los inversionistas ajustan sus expectativas ante las posibles decisiones sobre las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 8 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.25 pesos la compra y se vende en $17.59 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 8de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.50 pesos la compra y se vende a $13.30 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 8 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 8 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 8 de julio 2026 en 61 mil 970 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 086 mil 785 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 8 de julio 2026?

El precio del petróleo sube más del 4% y alcanza su nivel más alto en dos semanas después de que Trump dijera que el acuerdo con Irán "se acabó". Los precios del petróleo subieron más del 4% el miércoles, alcanzando su nivel más alto en dos semanas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto con Irán había "terminado", lo que reavivó los temores de interrupciones en el suministro de petróleo de Oriente Medio.