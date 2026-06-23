VIDEO: Por berrinche, dos clientes causan destrozos en pastelería de Reynosa, Tamaulipas

Una discusión por las características de un producto desató destrozos en una pastelería en Reynosa, Tamaulipas. El hecho quedó captado en video gracias a una cámara de vigilancia instalada en el local.

¿Qué pasó en la sucursal Vista Hermosa de Deleite Pastelería?

El altercado sucedió el 20 de junio de 2026 en el negocio Deleite Pastelería Gourmet, sucursal Vista Hermosa, donde un hombre y una mujer reclamaban a la encargada del local su inconformidad por un pastel red velvet, ya que esperaban un pastel de tres leches.

El motivo de la agresión: Confusión entre pastel red velvet y tres leches

La empleada les explicó que el red velvet tiene una humedad ligera parecida a la de un pastel tres leches, pero no es idéntico a un tres leches tradicional. Después, la encargada también les mencionó la política de cambios, que sólo aplica cuando el producto tiene un daño o defecto de calidad.

Tras ello, el cliente reaccionó de forma agresiva. Incluso la empleada les pasó un teléfono celular, ante lo cual el hombre tiró al suelo dos pasteles y arrojó el celular de la pastelería.

Otra mujer que acompañaba al cliente también lanzó un pastel individual al piso y se llevó el celular.

Comunicado oficial de la pastelería tras el altercado

A través de su perfil de Facebook, la pastelería compartió las imágenes captadas por su cámara de seguridad y lamentó la violencia con la que actuó el cliente.

“Como empresa, lamentamos profundamente este tipo de situaciones que afectan a nuestro personal y operación, y reiteramos nuestro compromiso de brindar siempre un servicio respetuoso, claro y de calidad. Agradecemos a nuestros clientes su comprensión y apoyo”, mencionó Deleite Pastelería Gourmet.

