¿Cuál es la importancia del G20, que se realizará en Indonesia?

Uno de los eventos económicos mundiales más importantes del mundo es la reunión del Grupo de los 20, conocida como G20, la cual se realizará los días 15 y 16 de noviembre en Bali, Indonesia. Conoce cuál es su importancia

Durante la cumbre G20 los líderes de los 20 países que participan discutirán reformas a las instituciones financieras, políticas económicas y soluciones comunes para responder a crisis mundiales.

Este año uno de los temas centrales del encuentro será la guerra entre Rusia y Ucrania que lleva nueve meses, lo que agravó la situación económica mundial que ya estaba tocada tras la pandemia de Covid-19.

El G20 inició en 1999 tras la crisis financiera que surgió a finales de esa década, para encontrar una solución. La primera reunión se realizó en Berlín, Alemania.

The G20 Summit 2022 is coming in less than 3 weeks.



What exactly is G20? And what does the G20 do?#G20Indonesia #RecoverTogetherRecoverStronger pic.twitter.com/40l3l4o4Vn — G20 Indonesia (@g20org) October 26, 2022

¿Qué países componen el G20?

El G20 reúne a las economías más poderosas del mundo y algunas emergentes, entre los 20 países que conforman el G20 se representa el 85 por ciento de la economía global.

Al G20 acudirán 19 países y la Unión Europea. Los estados miembros son: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica , Corea del Sur, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos.

Mientras que la Unión Europea en el G20 está representada por la presidencia del Consejo de Ministros y por el Banco Central Europeo.

Sin embargo, este año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que no participará debido al conflicto con Ucrania, en su lugar estará el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov.

"Puedo confirmar que (el ministro de Relaciones Exteriores) Serguéi Lavrov liderará la delegación al G20. El programa del presidente Putin todavía se está trabajando, podría participar virtualmente", indicó la embajada de Indonesia.

Otro tema que podría cobrar relevancia en el G20 2022, es el encuentro entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos y Xi Jinping, quienes se verán frente a frente por primera vez en medio de crecientes tensiones.

