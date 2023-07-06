Mitch, el huracán más poderoso y letal de la historia; murieron 18 mil personas

En México la temporada de ciclones tropicales inició el 15 de mayo, por lo que las autoridades alertaron a las personas que residen en las costas para extremar precauciones, pues en este 2023 se esperan 32, alguno de estos podría convertirse en un huracán que deje estragos alrededor del país.

Un huracán adquiere dicha categoría cuando las aguas cálidas y los vientos fuertes superan los 120 km/h, una vez que sucede, estos elementos se evaporan y crean una nube de humedad, lo cual comienza a crear dicho fenómeno natural que puede ser devastador, pero ¿cuál es fue el más intenso de la historia?

¿Cuáles han sido los huracanes más fuertes en México?

La posición geográfica en la que se encuentra México lo lleva a ser uno de los que más puede percibir terremotos y huracanes, estos se presentan en el Océano Pacífico, Golfo de México y en el Caribe, pero ¿cuáles han sido los más fuertes de los últimos años?



Patricia , 2015: El huracán Patricia es catalogado el más fuerte de los últimos años, en su momento alcanzó la categoría 5, y sus vientos superaron los 342 kilómetros; Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán fueron los estados más golpeados durante octubre.

, El huracán Patricia es catalogado el más fuerte de los últimos años, en su momento alcanzó la categoría 5, y sus vientos superaron los 342 kilómetros; Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán fueron los estados más golpeados durante octubre. Manuel, 2013 : El huracán Manuel fue uno de los episodios más triste en la historia del país, pues dejó 123 muertos, la mayoría en los estados de Coahuila, Chihuahua y Durante; sólo alcanzó categoría 1 pero fue suficiente para dejar daños irreparables.

: El Manuel fue uno de los episodios más triste en la historia del país, pues dejó 123 muertos, la mayoría en los estados de Coahuila, Chihuahua y Durante; sólo alcanzó categoría 1 pero fue suficiente para dejar daños irreparables. Wilma, 2005: Wilma, de categoría 5 impactó la Península de Yucatán en México con vientos de 298 kilómetros por hora; Cancún, Riviera Maya y Cozumel resintieron el impacto del huracán el 21 de octubre.

Wilma, de impactó la Península de Yucatán en México con vientos de 298 kilómetros por hora; Cancún, Riviera Maya y Cozumel resintieron el impacto del el 21 de octubre. Paulina, 1997 : 228 muertes son las que dejó el paso del huracán Paulina , mismo que contabilizó alrededor de 150 mil damnificados; en aquel momento arrasó con las costas de Oaxaca y Guerrero.

: 228 muertes son las que dejó el paso del , mismo que contabilizó alrededor de 150 mil damnificados; en aquel momento arrasó con las costas de Oaxaca y Guerrero. Gilberto, 1988: Con vientos de 298 kilómetros por hora, este huracán golpeó con mayor fuerza el Caribe, la Península de Yucatán y Texas. De categoría 5, Gilberto tocó tierra el 14 de septiembre de 1988 en Cozumel antes de arrasar Cancún para luego regresar al Atlántico y azotar el noreste de México, principalmente Nuevo León y Coahuila.

¿Cuáles son las 5 categorías de los huracanes?

La escala Saffir-Simpson establece cinco tipos o categorías de huracanes, mismos que se basan en la velocidad del viento para definir cada una:



Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h

Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h

Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h

Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h

Categoría 5: Vientos de más de 252 km/h

Categorías de los Huracanes

Cuidese. pic.twitter.com/8AZUbVUUPF — essentialpanama (@essentialpanama) June 26, 2022

¿Cuál fue el huracán más fuerte de la historia?

La NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) controla dos satélites GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) que constantemente monitorean a los huracanes que se forman en los océanos, por ende, mantienen un registro sobre los más poderosos de la historia, estos son:

