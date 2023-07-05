¡Devastador! Así fue el huracán más fuerte en el Atlántico

Los huracanes son conocidos como los fenómenos más violentos de la naturaleza, su paso por la Tierra puede ser atroz dependiendo la categoría con la que toquen el territorio. Es por eso que existen eventos más devastadores que otros y a continuación te decimos cuál ha sido el más fuerte en el Atlántico.

Para que un huracán se forme es necesario dos ingredientes indispensables: aguas cálidas (superiores a los 26 °C) y vientos fuertes que alcancen una velocidad de 120 km/h. Estos elementos se combinan para formar una evaporación significativa y un aporte de humedad al sistema tormentoso que hace que llegue a tener una constitución sólida.

¿Cuáles son las 5 categorías de un huracán?

Existen cinco tipos o categorías de huracanes, según la escala Saffir-Simpson, que se basa en la velocidad del viento para definir cada una:



Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h

Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h

Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h

Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h

Categoría 5: Vientos de más de 252 km/h

Solo para darse una idea, la fuerza del viento que puede encontrarse en un huracán categoría 1 es equivalente a la velocidad de un guepardo, considerado como animal terrestre más rápido, mientras que en la categoría 5 es equivalente a los trenes de alta velocidad.

"Wilma" ha sido el huracán más fuerte en el Atlántico; dejó más de 80 muertes a su paso

De acuerdo con la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica), el huracán considerado como el más devastador de la historia en el Atlántico es "Wilma", también catalogado como el décimo ciclón tropical más intenso en todo el mundo.

El huracán "Wilma" tocó tierra en varias ocasiones, provocando grandes desperfectos en la República mexicana, principalmente en la península de Yucatán, pero también en zonas de Cuba y Haití, siendo estas últimas las más afectadas.

Los daños por el paso de "Wilma" fueron cualificados en más de 31 mil millones de dólares y el número de víctimas, directas e indirectas, ascendió a más de 80. Debido a su insaciable furia, fue también el primero de la historia en recibir un nombre comenzando por la letra "W".