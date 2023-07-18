¿La reconquista? En estas ciudades de Estados Unidos, los habitantes hablan más en español

Estados Unidos no tiene un idioma oficial, pero dicha nación contabiliza más de 350 lenguas que son habladas por sus habitantes. Algunas entidades sí colocan al inglés como su idioma oficial, destaca el gobierno de la Unión Americana, como Colorado, California, Kansas o Florida.

Sin embargo, ciertas localidades sí cuentan con predominancia de lenguas extranjeras, como el español.

¿Cuál es la localidad de Estados Unidos donde más hablan español?

Hialeah, en el sur del estado de Florida, es la región donde la mayoría de sus habitantes hablan español. De acuerdo con el Centro para Estudios de la Inmigración de Estados Unidos, al menos 95% de sus habitantes usa un idioma distinto al inglés en su casa.

Otras comunidades que destacan por tener un porcentaje mayor de habitantes que hablan otros idiomas son



Laredo, Texas (92%)

Este de Los Ángeles, California (90%)

Elizabeth, Nueva Jersey (76%)

Skokie, Illinois (56%)

Germantown, Maryland (51%)

Bridgeport, Connecticut (51%)

Los mismos datos indican que el español es el idioma extranjero más hablado en Estados Unidos, con 41 millones 17 mil 620 personas que declararon ser hispanoparlantes en 2017.

¿Cómo es un pueblo en EU que habla más español?

En Hialeah, Florida, la mayoría de habitantes usa el español para comunicarse en dicha comunicada. Al menos 96.3% de presidentes se identifican como hispanos o latinos de acuerdo a la Oficinal de Censo de Estados Unidos, mientras que sólo un 2.7% se considera como blanco no hispano.

La región cuenta con 224 mil habitantes y está al norte del Aeropuerto de Miami. Desde la década de 1960 recibió a miles de cubanos desde la Revolución que ocurrió en la isla caribeña.

En las agencias de viajes de Hialeah promocionan viajes a Cuba, así como tiendas de ropa y productos procedentes de la isla, asegura la BBC de Londres.

Además, los pocos habitantes que hablan inglés están acostumbrados también a escuchar y hablar en español, ya que en las oficinas de gobierno o restaurantes están habituados a comunicarse en lengua española.

¿Cuál es el segundo idioma en Estados Unidos y qué otros se hablan?

Los habitantes de Estados Unidos no sólo hablan inglés. La Oficina del Censo de la Unión Americana tiene una categoría llamada LOTE, que significa un idioma que no es inglés, la cual es encabezada por el español.

Otros idiomas hablados en Estados Unidos, por orden de decreciente son:

