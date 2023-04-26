Cuarta Transformación en México: ¿Cuáles son las otras tres?

Es común escuchar que el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se llama Cuarta Transformación, lo que ocasiona preguntas como ¿qué significa? Además de, ¿cuáles son las otras tres transformaciones?

¿Por qué se le llama la Cuarta Transformación al proyecto de AMLO?

De acuerdo con un documento de la Cámara de Diputados, la Cuarta Transformación, autodenominada así por parte del presidente López Obrador y difundida por los integrantes de Morena, se llama así por la visión y el Plan de Nación que se tiene en el actual régimen.

El presidente AMLO en distintas ocasiones ha mencionado que las anteriores transformaciones han tenido como eje popular el suprimir privilegios de una clase y otorgar libertades a los que se veían oprimidos, por lo que afirma, en su gobierno se busca un cambio pacífico.

AMLO en el Zócalo Capitalino|Twitter @lopezobrador_

¿Cuáles son las cuatro transformaciones de México?

De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la Cuarta Transformación de AMLO reactualiza en algunos escenarios imaginarios las tres transformaciones anteriores, las cuales son:



Primera transformación : Se vincula a la época de Independencia de México, lograda en 1821 después de 300 años de dominio español.

: Se vincula a la época de Independencia de México, lograda en 1821 después de 300 años de dominio español. La segunda transformación en México fue la separación de la Iglesia del Estado, es decir, la Reforma. La guerra entre liberales y conservadores, suscitada entre 1858 y 1861. En esta transformación el protagonista fue Benito Juárez, el ídolo del presidente AMLO .

en México fue la separación de la Iglesia del Estado, es decir, la Reforma. La guerra entre liberales y conservadores, suscitada entre 1858 y 1861. En esta transformación el protagonista fue Benito Juárez, el ídolo del presidente . Por último, la tercera transformación fue la Revolución, el conflicto armado contra el régimen de Porfirio Díaz entre 1910 y 1917. Cabe recordar que al finalizar este proceso, se promulgó la Constitución que actualmente rige en el país.

fue la Revolución, el conflicto armado contra el régimen de Porfirio Díaz entre 1910 y 1917. Cabe recordar que al finalizar este proceso, se promulgó la Constitución que actualmente rige en el país. La Cuarta transformación de México se refiere al proyecto del presidente AMLO, basada principalmente en cuatro ejes.

Ayer conmemorando la Expropiación Petrolera de Lázaro Cárdenas recordamos que México es un país libre, independiente y soberano. pic.twitter.com/H9IdYCr9Zs — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 19, 2023

¿Cuáles son los objetivos de la Cuarta Transformación?

Los objetivos de la Cuarta Transformación, liderada por el presidente AMLO, son explicadas en cuatro ejes:

Lucha contra la corrupción: En este eje, el presidente AMLO ha señalado en diversas ocasiones que desde que empezó su gobierno se han terminado los "moches" que, según él, en gobiernos del pasado existían.

ha señalado en diversas ocasiones que desde que empezó su gobierno se han terminado los "moches" que, según él, en gobiernos del pasado existían. El papel del Estado: entre las políticas implementadas en el gobierno de AMLO están las obras públicas.

Austeridad Republicana: Terminar con la desigualdad social, corrupción y el despilfarro de bienes.

Modelo Económico: algunos programas para el Bienestar que han sido implementados en la sociedad.

En ese sentido, los gobernadores morenistas, utilizan la idea de que seguirán con la Cuarta Transformación para su periodo. Como es el caso de Delfina Gómez, candidata a la gubernatura de Estado de México en las elecciones 2023.