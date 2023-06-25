¿Cuáles han sido los tornados más devastadores del mundo?

Uno de los desastres naturales más devastadores en el mundo son los tornados. Cuando estos se generan, las personas enfrentan altos riesgos como los vientos extremadamente fuertes, capaces de levantar techos, además de ser golpeados por los objetos que vuelan o caen.

Los tornados no se pueden prevenir, aunque sí se puede alertar cuando se va a formar uno y tomar las medidas necesarias para proteger la salud e integridad.

🚨#UPDATE: More footage shows the exact moment when the two tornados where on the ground in Akron Colorado pic.twitter.com/EsxvEc2OHi — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 21, 2023

¿Cuáles son los tornados más devastadores en la historia del mundo?

Bangladesh, 1989

Es considerado el más devastador de la historia alrededor del mundo, ocurrió el 26 de abril de 1989, dejando 80 mil personas sin hogar y mil 300 muertos. Casas, escuelas y granjas quedaron totalmente destruidos.

Estados Unidos, 1952

Uno de los peores tornados registrados en el mundo arrasó con tres estados de Estados Unidos: Missouri, Illinois e India, por lo que fue conocido como “Tri-State”.

Ocurrió el 18 de marzo de 1925, recorrió 352 kilómetros, el más extenso que se ha registrado. Dejó un severo camino de destrucción y 695 muertos, siendo el más mortífero de Estados Unidos.

Bangladesh, 1969

El 14 de abril de 1969, Bangladesh volvió a sufrir los estragos de un tornado, el segundo más mortífero en el mundo. Abarcó dos regiones, primero Daca, donde se reportaron 660 muertos; después en Comilla, donde dejó 260 víctimas, en total se contabilizaron 923 decesos.

Estados Unidos, 1936

Georgia fue el escenario de uno de los fenómenos más devastadores en la historia moderna del país. El 6 de abril de 1936 murieron 203 personas, mil 600 resultaron heridas y 750 casas fueron destruidas.

Estados Unidos, 1947

En Texas, Oklahoma y Kansas murieron 181 personas y 970 resultaron heridas por el paso de un tornado que midió más de kilómetro y medio de ancho. Fue conocido como Woodward.

¿Qué es un tornado y qué lo causa?

Los tornados con columnas de aire que rotan de manera violenta arrasando todo a su paso, pueden desplazarse varios kilómetros antes de desaparecer dejando graves daños materiales e incluso muertos.

#Toledo #Ohio #EstadosUnidos#EEUU #EUA

Tormentas severas trajeron granizo y varios tornados en partes del noroeste de Ohio, lo que provocó cortes de energía generalizados en toda la región.

Un tornado reportado en el vecindario Point Place de Toledo causó daños severos. pic.twitter.com/QsloBjtCqU — 𝔸𝕝𝕖𝕛𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝔽𝕣𝕚𝕒𝕤 ♚ (@FriasAlejandro_) June 16, 2023

Para que un tornado se forme se necesita que ocurran varias condiciones meteorológicas, por lo que no son tan comunes que ocurran, más que en ciertas partes del mundo, donde constantemente ocurren estas condiciones.

Un tornado se forma cuando una corriente de aire fría y otra caliente convergen en horizontal. El aire caliente queda atrapado ocasionando que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas y en direcciones opuestas.

La corriente fría desciende, mientras que la cálida se eleva, provocando una corriente en forma de tubo giratorio. La velocidad del vórtice va aumentando y cuando toca el suelo se forma el remolino.

¿En qué países se forman más tornados?

El principal país en el mundo donde más tornados se registran es Estados Unidos, donde en promedio ocurren alrededor de mil al año; le sigue Canadá, con 100. También se registran gran cantidad de tornador en Bangladesh, Japón, Australia, Nueva Zelanda, China, Sudáfrica y Argentina.