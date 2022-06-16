¿Cuáles serán los estadios donde se jugará el Mundial 2026?

La FIFA anunció cuáles serán los estadios donde se jugarán los partidos del Mundial 2026, el cual estará dividido en tres países, Estados Unidos, Canadá y México.

Por parte de México, el Estadio Azteca, en la CDMX; Akron en Guadalajara y el BBVA de Monterrey fueron los elegidos por la FIFA para ser sedes del Mundial 2026, en los cuales se repartirán los 10 partidos que se jugarán en el país.

Baltimore, Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando y Washington son las ciudades que quedaron descartadas para ser sedes del Mundial 2026 en el proceso final de revisión de la FIFA.

El Mundial de 2026 será histórico, pues por primera vez se jugará en tres países, y también será la primera ocasión en que haya 48 países clasificados, 16 más de los que normalmente se aceptan.

Hasta el momento solo habían compartido sede para una Copa Mundialista de futbol Japón y Corea del Sur en 2002.

🚨#ÚTIMAHORA 🚨 | ¡Listas las sedes del Mundial 2026 que se celebrará en México!



La #FIFA dio a conocer cuáles serán los estadios en los que se disputará la Copa del Mundo Norteamérica 2026, la cual se realizará en México, Canadá y Estados Unidos. pic.twitter.com/qNbJtWDeCk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2022

¿Cuáles son los estadios para el Mundial 2026?

Canadá es el país al que la FIFA le concedió menos estadios para el Mundial 2026, con dos sedes, mientras que México tendrá tres y Estados Unidos 11.

Zona Oeste

Vancouver, Canadá

Seattle, Estados Unidos

San Francisco Estados Unidos

Los Ángeles Estados Unidos

Guadalajara, México

Zona Centro

Kansas, Estados Unidos

Dallas, estados Unidos

Houston, Estados Unidos

Monterrey, México

Ciudad de México, México

¡Haciendo historia! 🇲🇽 👏🏻

Con las sedes de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México en el #Mundial2026...



¡Somos el primer país en albergar la Copa del Mundo por tercera ocasión! 🤩 ⚽️ 🙌🏻#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/ZA3G9SpahZ — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 16, 2022

Zona Este

Toronto, Canadá

Boston, Estados Unidos

Philadelphia, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos

Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos

Mundial 2026 dejaría ganancias por 5 mil millones de dólares

Existe una potencial ganancia financiera inesperada para las ciudades candidatas: un estudio de US Soccer de 2018 dijo que el Mundial 2026 podría generar más de 5 mil millones de dólares en actividad económica para América del Norte.

México, Canadá y Estados Unidos también se juegan el orgullo de formar parte de la historia del futbol norteamericano al compartir el Mundial 2026.

El Mundial de Futbol de 1994 precedió a una explosión de popularidad en el deporte en los Estados Unidos con el lanzamiento de la primera temporada de la Major League Soccer (MLS) dos años después.

