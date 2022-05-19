Mundial de Qatar 2022 designa árbitros femeninos, hay una mexicana

La FIFA anunció este jueves (19 de mayo de 2022), que tres árbitros femeninos oficiarán por primera vez los partidos del Mundial de fútbol que se celebrará en Qatar 2022. Tres árbitras y tres asistentes, entre ellas una mexicana, formarán parte del evento que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022.

Los árbitros femeninos Stephanie Frappart, de Francia; Salima Mukansanga, de Ruanda y Yoshimi Yamashita, de Japón, participarán en el mundial de fútbol de Qatar 2022.

La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) también anunció que los árbitros femeninos asistentes Neuza Back, de Brasil; Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos y la mexicana, Karen Díaz Medina, también fueron convocadas para la Copa del Mundo.

"Ellas merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA porque constantemente rinden a un nivel muy alto y ese es el factor importante para nosotros", señaló Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En total, la FIFA ha elegido a 36 árbitros, 69 árbitros asistentes y 24 oficiales de video para el torneo que se efectuará en Qatar 2022.

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials



Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.



6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.



👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn — FIFA Media (@fifamedia) May 19, 2022

Seis mujeres destacan por primera vez entre 105 árbitros para el Mundial de Qatar 2022

El presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, agregó que: "Esto concluye un largo proceso que comenzó hace varios años con el despliegue de árbitros femeninos en los torneos masculinos junior y senior de la FIFA".

La árbitra Stephanie Frappart, de Francia, se convirtió en la primera mujer en dirigir durante partidos de la Eurocopa después de que la Liga de Campeones de la UEFA, la incluyera en la lista de árbitros del torneo el año pasado.

Cabe recordar que durante la apertura de la fase uno de ventas para Qatar 2022 (del 19 de enero al 7 de febrero de 2022), aficionados de todo el mundo compraron más de 800 mil entradas para el magno evento deportivo y México se encuentra entre los primeros cinco países que más boletos compran para Qatar 2022.

Congratulations to:



Yamashita Yoshimi 🇯🇵

Stephanie Frappart 🇫🇷

Salima Mukansanga 🇷🇼



The first three female referees to be selected for a men's FIFA World Cup 👏 pic.twitter.com/tnCS3zImSd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 19, 2022

Karen Díaz Medina, árbitro femenino asistente en Qatar 2022

Desde hace 12 años, la mexicana Karen Janet Díaz Medina se desempeña como árbitro asistente. Ella debutó como profesional en el año 2009 y en la LIGA MX lo hizo en el partido Pachuca contra el León en el año 2016.

La también Ingeniera Agroindustrial, ha participado en seis torneos de la LIGA MX, además de arbitrar en tres de corte internacional, entre los que destacan: Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018; el Premundial Sub-20 de la Concacaf 2018, además del Premundial Sub-17 de la Concacaf 2019.

Karen Díaz recibió por primera vez su Gafete FIFA en el año 2018. Cabe señalar que su mayor logro internacional, hasta ahora, ha sido el de ser la primera mujer mexicana que participa en un Premundial varonil de la Concacaf, y ahora lo hará en el mundial de fútbol de Qatar 2022.