¿Qué ciudades en México tendrán partidos del Mundial de Futbol 2026?

La cuenta regresiva para Mundial de Futbol del 2026 comienza este jueves 16 de junio, cuando los fanáticos del futbol en Canadá, México y Estados Unidos se enterarán si sus ciudades cumplen con las características para albergar el torneo de 48 equipos.

Cuatro años después de que la FIFA seleccionó la candidatura trinacional de América del Norte, el organismo rector del futbol mundial anunciará las ciudades anfitrionas después de un largo proceso envuelto en misterio.

Con 22 ciudades anfitrionas aún en la carrera esta semana, según la FIFA, muchos esperan que Estados Unidos vea a 10 de sus candidatos elegidos con Vancouver, Edmonton y Toronto en la contienda del Norte.

En México, donde el futbol es casi una religión, tres ciudades candidatas: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, tienen casi asegurada la elección.

Por supuesto, cualquier cosa puede pasar antes del espectáculo mediático del jueves en la ciudad de Nueva York.

Alan Rothenberg / Presidente de Playfly Premier Partnerships:

Algunas de las ciudades entendieron probablemente desde el principio que tenían más posibilidades que otras; cinco o seis ciudades, casi cualquier persona en el mundo diría: “Bueno, claramente son parte del paquete”.

Los Ángeles, con su nuevo y deslumbrante SoFi Stadium de $5.500 millones, se considera un candidato obvio, al igual que el centro global de Nueva York, cuya oferta conjunta con Nueva Jersey está anclada en el MetLife Stadium con capacidad para 82 mil 500 personas.

Otros contendientes incluyen las antiguas ciudades anfitrionas del Mundial de Futbol de 1994, Boston, Dallas, San Francisco, Orlando y Washington, D.C., que combinó su candidatura con Baltimore este año.

"Hay una gran cantidad de emoción reprimida porque luego comenzamos la carrera de cuatro años hacia los juegos", dijo Rothenberg, quien se desempeñó como director ejecutivo del Mundial de Futbol de 1994.

FIFA prepares to name 2026 World Cup host cities https://t.co/wE2FgepSBO pic.twitter.com/57HApZRRq0 — Reuters (@Reuters) June 14, 2022

Copa Mundial entre México, Canadá y EU, dejaría ganancias por 5 mil millones de dólares

Existe una potencial ganancia financiera inesperada para las ciudades candidatas: un estudio de US Soccer de 2018 dijo que el torneo podría generar más de $ 5 mil millones en actividad económica para América del Norte.

México, Canadá y EU también se juegan el orgullo de formar parte de la historia del futbol norteamericano.

El Mundial de Futbol de 1994 precedió a una explosión de popularidad en el deporte en los Estados Unidos con el lanzamiento de la primera temporada de la Major League Soccer (MLS) dos años después.

"Todos hemos visto mucho progreso en el crecimiento del futbol en el transcurso de más de 20 años", dijo Chris Canetti, presidente del comité de candidatura de la Copa Mundial de Houston, quien anteriormente tuvo una carrera de 19 temporadas en la MLS.

Chris Canetti / Presidente del Comité de Candidaturas para la Copa Mundial Houston 2026:

La plataforma que el hospedaje brindará para realmente llevar el deporte a alturas mucho mayores es increíble y también muy emocionante”.

Canetti señaló el tamaño de Houston y la proximidad a América Central y del Sur entre sus ventajas para el torneo mundial, pero agregó que no esperaba ningún aviso previo de la FIFA.

"Realmente no ha habido muchos comentarios directos que te ayuden a sentirte seguro para decir: "Oh, sí, definitivamente estamos dentro'", dijo. "Creo que nuestras posibilidades son muy, muy fuertes".

Dan Hilferty, presidente de la candidatura de Filadelfia, dijo que había planes para construir campos no solo para albergar instalaciones de práctica para el Mundial de Futbol, sino también para "crear un legado" en la ciudad, en caso de que fueran seleccionados.

"Veo esto como la gota que colmó el vaso para colocar al futbol entre los otros deportes principales", dijo a Reuters. "Y no habrá vuelta atrás".