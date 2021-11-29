Japón cierra sus fronteras a extranjeros por variante omicron

El gobierno de Japón anunció que volverá a restringir el acceso a sus fronteras a residentes extranjeros, así como la concesión de visados de estudios o estancias cortas de negocios, ante la preocupación que ha causado la presencia de la variante omicron del Covid-19.

Las restricciones para el acceso a Japón entrarán en vigor a partir de mañana martes 30 y son "una medida anormal y temporal hasta que se aclare la situación por la nueva cepa".

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, indicó este lunes que se trata de una medida preventiva ante un posible agravamiento de la pandemia.

Ante un posible empeoramiento de la situación hemos decidido prohibir las nuevas entrada desde todos los países del mundo como medida preventiva y urgente.

Este país vuelve al cierre casi total de sus fronteras ante la propagación de la variante omicron de Covid-19 y después de haber flexibilizado sus restricciones a principios de mes para permitir la entrada de personas con visados de negocios o de estudios.

Japón vuelve a imponer un cierre estricto de sus fronteras ante la propagación de la variante ómicron del coronavirus. https://t.co/FPptbIWk0M — Japón en español 🇯🇵 (@nippon_es) November 29, 2021

Países cierran fronteras por omicron

Japón es otro de los países que han tomado la decisión de cerrar sus fronteras ante el aumento de casos de la variante del coronavirus omicron.

Israel fue el primer país del mundo en blindar por completo sus fronteras ante la detección de omicron y las nuevas restricciones entraron en vigor la madrugada de este lunes.

Marruecos suspendió durante dos semanas todos los vuelos procedentes del extranjero para protegerse de la variante omicron del coronavirus.

El comité interministerial encargado de coordinar las medidas en los viajes internacionales para prevenir el Covid-19 precisó que la decisión se tomó para "preservar los logros obtenidos por Marruecos en la lucha contra la pandemia y proteger la salud de los ciudadanos".

Desde la semana pasada, cuando se anunció formalmente el surgimiento de la nueva cepa, Reino Unido suspendió los vuelos de los países africanos de Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini y Sudáfrica; lo mismo Brasil, impuso restricciones en sus vuelos.

Otras naciones de Europa se unieron a las medidas, el gobierno de Alemania busca clasificar a Sudáfrica como “área variante del virus,” y solo se autoriza la llegada de aviones que transporten ciudadanos alemanes.

Estados Unidos restringió la entrada para las personas que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales y vengan de Sudáfrica y los otros cinco países africanos referidos.

¿Qué dice México sobre omicron?

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, refirió que en México no sería viable optar por un cierre de fronteras, pues no hay evidencia científica que señale a omicron como una cepa más virulenta incluso solo se reforzó la seguridad epidemiológica en el aeropuerto CDMX.

Señaló que restringir la entrada a viajeros de África sería una medida poco útil porque esto dañaría más a las familias, reflejándose así en grandes pérdidas económicas e indicó que tomar ese camino lastimaría el bienestar del pueblo.

Destacó que gran parte de la información que circula sobre omicron está fuera de proporción y que no se acerca a la realidad, ya que las investigaciones no han dicho que esta mutación del coronavirus sea más inmune a las vacunas.